Тиери Анри: Роналдо е легенда, това, което направи за футбола, е невероятно

Легендарният френски нападател Тиери Анри изрази огромното си уважение и възхищение към постиженията на Кристиано Роналдо. Бившият футболист на Арсенал и Барселона, който през 2011 г. бе съотборник на португалеца в американския тим Ню Йорк Ред Булс от Мейджър Сокър Лийг (МЛС), подчерта колосалния принос на Роналдо към играта.

Пред спортния канал ЕСПН, в навечерието на мадридския финал в Шампионската лига между Реал и Атлетико, французинът отбеляза класата на звездата:

„Роналдо е абсолютна легенда и феноменален атлет с носител на „Златната топка“ и редица отличия. Поведението му извън терена не е моя тема – моята роля е да оценявам представянето му по време на мачовете. А това, което той сътворява на терена, е изумително. Всеки може да има свое мнение за Кристиано, но никой не може да оспори факта, че той е велик футболист, а головата му статистика е най-красноречивото доказателство.“

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Анри отдели внимание и на друг ключов състезател на „кралския клуб“ – Гарет Бейл, като определи уелсеца като изключителен спортист, притежаващ впечатляваща бързина и способност да решава важните срещи.

По повод създалото се напрежение около португалския национален отбор и решението на 41-годишния Роналдо да се оттегли от тима, Анри отново защити репутацията на голмайстора. До решението на звездата се стигна, след като селекционерът Жорже Жезус го остави извън състава за мачовете срещу Норвегия (2:1) и Дания (4:2) в Лигата на нациите. Въпреки опитите на Жезус и президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса да проведат разговори на летището в Копенхаген и да променят позицията му, ветеранът обяви, че ще напусне националната селекция и ще разкрие причините на по-късен етап.

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В ефира на Ер Ем Си Спорт Анри коментира деликатната ситуация:

„Те сами трябва да решат вътрешните си конфликти. В никакъв случай цялата му знаменита кариера не бива да се съди по тази изолирана ситуация. Когато мисля за Роналдо, виждам само легендата и направеното от него за световния футбол. Всички бяхме свидетели на всеотдайността му на Световното първенство, което вероятно е последният му голям международен форум.“

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Френският специалист акцентира върху уникалния манталитет на португалския голмайстор:

„Това, което ме впечатлява в Роналдо, е силният му характер, начинът, по който живее за футбола, и непрестанната му амбиция да подобрява рекорди и да бъде номер едно. Дори физическата му форма днес е по-впечатляваща, отколкото в началото на пътя му. Без тази отдаденост нямаше да имаме този уникален играч. Изпитвам безмерно уважение към Роналдо, точно както и към Лионел Меси и всички онези величия, които успяха да се задържат на върха толкова дълго време.“

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Снимки: Imago