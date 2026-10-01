Сестрата на Роналдо: Португалците не заслужават най-доброто

Сестрата на Кристиано Роналдо, Елма Авейро, използва социалните мрежи, за да изрази позицията си относно напускането на нападателя на лагера на националния отбор. Тя сподели публикация като стори в Инстаграм с кратък коментар: „Казано е всичко.“

„КР7 заслужаваше повече уважение. Националният отбор заслужаваше по-добра структура. Португалската журналистика заслужаваше повече компетентност и по-малко спекулации. А колкото до португалците... е, те не заслужават да имат най-доброто в каквото и да било. Завистливи, пренебрежителни, невежи сме и заслужаваме да се върнем към посредствеността, в която винаги сме били във футбола преди КР7. Благодаря за всичко, КР7! Заслужаваше много повече!“, гласи текстът в споделената от Елма Авейро публикация.

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Припомняме, че Кристиано Роналдо потвърди в сряда решението си да напусне лагера на националния тим, след като не взе участие в тренировката. „След пресконференцията на селекционера и проведен разговор с президента на Португалската футболна федерация взех решение да напусна лагера на националния отбор. В подходящия момент ще разкрия цялата истина пред всички португалци за причините, довели до моето оттегляне от състава, за който винаги съм се раздавал напълно. Сега е време да пожелая успех на Португалия и на всички мои съотборници без изключение“, обясни нападателят на Ал-Насър.

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Кристиано Роналдо заяви, че е решил да си тръгне от Копенхаген след пресконференцията на Жорже Жезус, в която селекционерът увери, че няма конфликт с играча. Ветеранът е провел разговор и с Педро Проенса, преди да обяви решението си да напусне лагера само ден преди гостуването на Дания в Копенхаген от 3-тия кръг в група А4 на Лигата на нациите.

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