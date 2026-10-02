Гигантски билбордове в подкрепа на Кристиано Роналдо се появиха в Португалия

В Португалия се появиха мащабни плакати в открита защита на Кристиано Роналдо след разразилия се конфликт със селекционера Жорже Жезус и последвалото напускане на нападателя от лагера на националния отбор в Лигата на нациите.

В страната се оформя сериозно разделение между привържениците на футболната икона и критиците му. Напрежението ескалира, след като 41-годишният голмайстор напусна представителния тим преди двата поредни мача от надпреварата.

🇵🇹🗣 Fernando Maia (Artist behind the posters supporting Ronaldo):



"If there's a fine, I'm here to pay it.



The Oeiras City Council has two posters with commercial advertising on high-traffic roads that they haven't removed, and they've been there for two or three years, even… pic.twitter.com/tWWJirTymR — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 2, 2026

Ден след успеха с 4:2 срещу Дания португалските издания забелязаха, че около столицата Лисабон са били монтирани няколко големи билборда в полза на ветерана в спора му с националния селекционер.

„Благодарим ти, Кристиано Роналдо! За всичко, което си направил за Португалия, благодарим ти, капитане! Жорже Жезус не беше на висота: липса на такт в отношението към КР7, недопустимо отношение към един капитан и безмерно его.“

Autor dos cartazes de apoio a Ronaldo explica porque o fez: «E vou colocar outro no Dragão!»



Leia aqui: https://t.co/mMUvhaVmyA#selecao #portugal #cristianoronaldo #jorgejesus — A BOLA (@abolapt) October 2, 2026

Трите забелязани от медиите платна са разположени на символични за тима локации. Едно от съоръженията е поставено край пътя до летище „Умберто Делгадо“ – маршрут, по който се очакваше да премине автобусът на португалците при прибирането им от визитата в Дания.

Друг от билбордовете, поставен през нощта в предградие на Лисабон близо до централата на Португалската футболна федерация (ФПФ), бе спешно свален от местните власти. Намесата на общината се наложи поради липса на издадено разрешение за монтажа на рекламата.

The Portuguese municipality removes the banner that fans had placed in support of the legend Cristiano and in criticism of Jorge Jesus. pic.twitter.com/SdIlA2IxNa — StatPad Football📊📈📉 (@StatPadFootball) October 2, 2026

Организаторът на акцията в подкрепа на Кристиано разкри мотивите си. В ефира на „Радио Обсерведор“ Фернандо Мая, собственик на компания за външна реклама, заяви, че действа изцяло като физическо лице, не познава лично звездата на Португалия и планира да постави подобно послание и до стадиона на Порто „Ещадио до Драгао“ преди следващия двубой на националния отбор - домакинството на Норвегия в неделя.

„Поставям тези плакати от свое име, това няма връзка с никоя компания. Финансирам всичко сам. Идеята ми не е да провокирам или да създавам излишно напрежение“, коментира Мая. По думите му визията е генерирана с помощта на изкуствен интелект и съдържа „70% подкрепа за Роналдо и 30% умерена, напълно коректна критика към Жорже Жезус“.

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Инициаторът признава, че фразата за „раздутото его“ може да изглежда крайна: „Единственото по-остро нещо е този израз, но марката „Кристиано Роналдо“ е много над всичко, което се случва в момента, макар и никога над нацията и националния отбор. Не познавам Роналдо, нито антуража му. Воден съм от признателност. Не бива да отписваме фигури, които са дали и продължават да дават толкова много на Португалия. Жорже Жезус бе просто повод за тази реакция, но виновниците са повече.“

Относно бързото премахване на съоръжението от страна на общинските власти в Оейраш, Мая изрази недоволство от двойните стандарти: „Свободата на словото очевидно работи само в една посока. Ако има глоба, готов съм да я платя. В същото време общината не премахва търговски реклами по натоварени пътни артерии, които стоят с години и ощетяват хазната.“

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Фернандо Мая потвърди намерението си да повтори кампанията и в Порто: „Възможно е да премахна репликата за егото, тъй като е пресилена, но със сигурност ще сложа такъв билборд край „Ещадио до Драгао“. Ако има санкция, ще поема отговорност. Разбира се, ако общинската полиция ми забрани на място, ще спазя закона.“

„Говорим за спортист с двадесет години история в представителния тим. Не можем да заличим стореното от Роналдо, а Жорже Жезус просто не бе на нивото на ситуацията“, допълни Мая. Той разкри още, че цялата акция, включваща печат на винили, наем на конструкции и монтаж, струва приблизително 1900 евро.

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Предстоящият двубой срещу Норвегия в неделя в Порто също може да стане арена на нови демонстрации в подкрепа на Кристиано Роналдо.

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