Селекционерът на Норвегия не смята, че Португалия е по-опасна без Роналдо

Селекционерът на Норвегия Стале Солбакен не смята, че Португалия става по-опасен отбор без Кристиано Роналдо, въпреки напрежението около капитана на съперника преди двубоя между двата тима от Лигата на нациите. Специалистът коментира темата преди срещата, която ще се играе в неделя на стадион „До Драгао“ в Порто.

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„Мисля, че можем да кажем, че е едно и също и в двата случая, защото видяхме на Световното първенство и през цялата му кариера, че когато играе, той вкарва голове“, заяви Солбакен. Норвежкият селекционер подчерта, че независимо от случилото се около напускането на лагера на Португалия, Роналдо ще остане фигура, която няма да бъде забравена. „Не мисля, че аз, вие или който и да е в Португалия или по света ще го забрави“, добави той.

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Солбакен заяви, че Норвегия е подготвена да се изправи срещу Португалия независимо дали Роналдо ще бъде на терена. „Когато играе, той очевидно е основният човек. Когато не играе, отговорността за отбелязването на голове се разпределя между повече футболисти“, обясни треньорът. Той определи португалския състав като много силен и предупреди, че Норвегия ще трябва да бъде организирана и стабилна в защита, за да се противопостави успешно на съперника.

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