Подкрепа за Роналдо: Дребнавости и провинциализъм в опит да се омаловажи постигнатото от него

Мигел Албукерке, президент на регионалното правителство на Мадейра, изрази категоричната си подкрепа към Кристиано Роналдо след напускането на лагера на националния отбор в Копенхаген в сряда. По време на събитие по връчване на ключове за 20 социални жилища в община Камара де Лобош, държавникът заяви, че капитанът на португалския национален отбор е жертва на „дребнавости и провинциализъм“.

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„Ние тук, в Мадейра, подкрепяме Роналдо“, увери ръководителят на местната власт, подчертавайки глобалното влияние на португалската звезда: „Той е най-известният португалец в света. Роналдо е футболист, който прослави Португалия в продължение на кариера, продължила повече от 25 години. С други думи, той е един от хората, които са донесли най-много престиж на страната. През всички тези години бе най-добрият играч в света, спечели всичко възможно и даде огромен принос за националния отбор.“

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Относно преждевременното му напускане на лагера на датска земя, регионалният лидер не спести думи и оправда реакцията на играча. „Сигурно са го ядосали, постъпи напълно правилно“, отбеляза той, подчертавайки, че „никой няма търпението“ да търпи „тези дребнавости и провинциално мислене, целящи да омаловажат постигнатото от него и това, което представлява“.

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Въпреки че призна, че нападателят „не винаги е прав“, Албукерке подчерта, че наследството му ще остане недосегаемо във времето, за разлика от моментния шум.

„В момента е важно Роналдо да остане това, което винаги е бил: футболист от световна класа и португалец, който прослави името на родината и я представи зад граница така, както никой друг не е успявал. След 30 години никой няма да помни кой е бил селекционерът, никой няма да знае кой е ръководил португалския национален отбор, никой няма да помни кои са били коментаторите, но след 30, 40 и 50 години абсолютно всеки ще знае кой е Роналдо. Това е разликата между величието и посредствеността“, завърши той.

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Снимки: Gettyimages