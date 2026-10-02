Жезус: Не съжалявам и продължавам да мисля по същия начин, правилата за всички

Жорже Жезус коментира страхотната победа на Португалия с 4:2, която изстреля "мореплавателите" убедително на върха в Лигата на нациите. Самият успех обаче, като за начало не бе единственото основно по време на пресконференцията след сблъсъка, а като за начало селекционерът бе принуден да отговаря на въпросите, свързани с казуса около Кристиано Роналдо, който разтърси португалския футбол през последните дни.

"Беше победа с много високо качество. Четири гола и представяне на високо ниво по мое мнение, а това не бива да се подминава. То е по-важно от всичко, което се случи. Искам да се концентрирам върху играта. Върху този мач и върху следващия на „Драгао“, завръщайки се в Португалия сред нашите фенове, които със сигурност ще напълнят стадиона. Това е най-важното за мен



Не съжалявам и продължавам да мисля по същия начин. Има играчи със статут. Това е ясно като бял ден, но повтарям: правилата са еднакви за всички. Винаги съм мислил така и трябва да продължа да мисля така.", започна Жезус.

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Нататък селекционерът на "мореплавателите" говори и за причините да се стигне до резултатния успех срещу Дания вчера вечерта.

"Дължи се на големия опит на играчите, които се състезават в големи отбори и са минавали през процеси в кариерите си, много сходни с това, което се случи днес. Те вярват в това, което правят. Най-важното е, че отборът колективно вярва в своите действия. Според мен това беше най-добрият от трите мача. Напълно нормално е – зад гърба ни са още няколко тренировки, в които тимът успя да отработи повече елементи от играта. Работихме върху позиционната атака, днес се видя голът на Гонсало Рамош – фантастично отиграване при позиционно нападение. Голът на Жоао Феликс бе по-скоро на контраатака, по-лесен. Но идеята е това, което развихме през тези два дни – отработването на позиционната атака. Във футбола не се побеждава само с добра позиционна атака. Важно е да владееш и петте фази на играта. Срещу физически по-мощни съперници отборът реагира добре при статичните положения в защита. Това ни приближава до победата. И вкарахме голове с изключително качество", каза Жезус.

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Наставникът на португалците бе запитан и дали мощното представяне срещу "червения динамит" не бе реакция на отбора като цяло спрямо случвашото се през последните дни.

"Това е послание за класа. Точно това е посланието, което искам отборът да изпраща. Послание за качество и ясно съзнание какво се върши на терена. Тим, който не се страхува да поема рискове в защита. Играем в противниковата половина, отборът приема риска и вярва в това, което прави. Това е най-важното, а футболистите харесват тази идея и този риск. Това са играчи с огромни качества", отговори Жезус.

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Наставникът бе запитан и за мнението му дали чувства подкрепа от страна на португалския народ, като той отказа да изпада да изпада подробности в това отношение и сподели, че по-скоро се надява да види как всички ще са горди с отбора след предстоящия мач срещу Норвегия.

"Откъде да знам дали страната е зад мен... Това не знам, но бих искал да е така. Предстои ни мач на „Драгао“ с Норвегия. Победата отново ще бъде важна – да играем добре, да бъдем заедно с нашите фенове, горди с националния отбор и играта, която показва… Колкото и да увъртаме, победата е тази, която доказва класата ти. Каквото и да се случва по пътя, накрая винаги опира до едно и също", уточни Жезус.

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В края на пресконференцията селекционерът говори и за конкретното представяне на Бруно Фернандеш, споделяйки, че е направил две различни полувремена.

"Смятам, че Бруно Фернандеш направи по-силно второ полувреме от първото. На почивката му казах, че отборът се нуждае повече от неговата игра. Изисквам много от футболистите на тази позиция. Ако някои неща не се получават, им казвам, че трябва да правят повече от едно или друго. Казах му: „Ако не го направиш, играта няма да се получи толкова съвършена.“ Той се подобри, даде перфектен извеждащ пас към Витиня. Освен това беше по-добър в онези пространства, които наглед не принадлежат на никого, но който умее да се движи там, е изключително важен. Беше много силен през второто полувреме", завърши Жезус.

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