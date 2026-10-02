Пиърс Морган скочи да брани Роналдо и нападна селекционера на Португалия

Известният телевизионен водещ и журналист Пиърс Морган също взе отношение по скандалното оттегляне на Кристиано Роналдо от националния отбор на Португалия. Британецът влезе в ролята на яростен защитник на суперзвездата, като същевременно атакува селекционера на "мореплавателите" Жорже Жезус.
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„Какъв арогантен боклук! Жорже Жезус никога не е бил достатъчно добър, за да играе изобщо за Португалия, а сега изпитва удоволствие да омаловажава и унижава най-великия футболист, който тази страна някога е имала“, написа в X разгневеният Морган.
Британският журналист, при който Роналдо даде онова прочуто интервю през 2022 г., сложило край на ерата му в Манчестър Юнайтед при Ерик тен Хаг, не спести критики към никого във Футболната федерация на Португалия, напомняйки за огромната жертва, която Роналдо направи за родината си в най-тежките моменти от живота си.
"След всичко, което Кристиано направи за Португалия – защо, по дяволите, се отнасят толкова срамно с него?! Вчера (б.ред. - онзи ден) беше рожденият ден на баща му, а навремето той игра за националния отбор само ден след неговата смърт! Наистина е срамно и мъчително да се гледа такова шокиращо неуважение към най-голямата легенда“, изригна британецът.
"Той (Роналдо) Е португалският футбол. Случилото се с Кристиано е позор", добавя в трети пост Морган, като споделя публикация на ESPN, който напомня за разликата в успехите на Португалия преди и след появата на Роналдо.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google