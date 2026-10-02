Пиърс Морган скочи да брани Роналдо и нападна селекционера на Португалия

Известният телевизионен водещ и журналист Пиърс Морган също взе отношение по скандалното оттегляне на Кристиано Роналдо от националния отбор на Португалия. Британецът влезе в ролята на яростен защитник на суперзвездата, като същевременно атакува селекционера на "мореплавателите" Жорже Жезус.

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„Какъв арогантен боклук! Жорже Жезус никога не е бил достатъчно добър, за да играе изобщо за Португалия, а сега изпитва удоволствие да омаловажава и унижава най-великия футболист, който тази страна някога е имала“, написа в X разгневеният Морган.

What an arrogant pr*ck.

Jesus was never good enough to play for Portugal, now he delights in belittling the country’s greatest @Cristiano . https://t.co/t0bPSIm2b2 — Piers Morgan (@piersmorgan) October 1, 2026

Британският журналист, при който Роналдо даде онова прочуто интервю през 2022 г., сложило край на ерата му в Манчестър Юнайтед при Ерик тен Хаг, не спести критики към никого във Футболната федерация на Португалия, напомняйки за огромната жертва, която Роналдо направи за родината си в най-тежките моменти от живота си.

Disgusting, if true. After everything @Cristiano has done for Portugal, why the hell are they treating him like this? Yesterday was his father’s birthday, and he played for his country the day after his dad died. Shameful to see this shocking disrespect for their greatest player. https://t.co/xIAWqSrr7E — Piers Morgan (@piersmorgan) October 1, 2026

"След всичко, което Кристиано направи за Португалия – защо, по дяволите, се отнасят толкова срамно с него?! Вчера (б.ред. - онзи ден) беше рожденият ден на баща му, а навремето той игра за националния отбор само ден след неговата смърт! Наистина е срамно и мъчително да се гледа такова шокиращо неуважение към най-голямата легенда“, изригна британецът.

He IS Portuguese football. What’s been done to @Cristiano is a disgrace. https://t.co/qnhkF0wfxv — Piers Morgan (@piersmorgan) October 1, 2026

"Той (Роналдо) Е португалският футбол. Случилото се с Кристиано е позор", добавя в трети пост Морган, като споделя публикация на ESPN, който напомня за разликата в успехите на Португалия преди и след появата на Роналдо.

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