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Зидан: Шапки долу за Кристиано!

  • 4 окт 2026 | 13:00
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Селекционерът на Франция Зинедин Зидан изрази своето уважение към нападателя Кристиано Роналдо предвид скандалното му напускане на националния тим на Португалия. Както е известно, двамата имаха изключително успешен съвместен период в Реал Мадрид.

“С право трябва да признаем страхотната му кариера. Имах късмета да го тренирам. Той ми помогна да спечеля много трофеи. Така че шапки долу за Кристиано! Винаги съм изпитвал голямо уважение към всички мои играчи, особено към Роналдо”, заяви Зидан по време на днешната си пресконференция.

Той също така похвали Белгия преди утрешния мач помежду им и изрази съжаление, че съперниковата звезда Кевин Де Бройне е наказан. “Мисля, че в предишния ни двубой те играха доста добре и направиха нещата трудни за нас в тактически план. Гледах мача им срещу Турция, като могат да затруднят всеки отбор. Отсъствието на Де Бройне не е облекчение. Предпочитам той да е на терена, все пак всеки иска да гледа футбол”, коментира френският селекционер, който потвърди, че ще направи промени в стартовия си състав, но не разкри какви ще бъдат те.

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Снимки: Gettyimages

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