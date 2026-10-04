Зидан: Шапки долу за Кристиано!

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан изрази своето уважение към нападателя Кристиано Роналдо предвид скандалното му напускане на националния тим на Португалия. Както е известно, двамата имаха изключително успешен съвместен период в Реал Мадрид.

“С право трябва да признаем страхотната му кариера. Имах късмета да го тренирам. Той ми помогна да спечеля много трофеи. Така че шапки долу за Кристиано! Винаги съм изпитвал голямо уважение към всички мои играчи, особено към Роналдо”, заяви Зидан по време на днешната си пресконференция.

🚨Zinédine Zidane: “Cristiano Ronaldo MADE ME WIN INCREDIBLE TROPHIES. HATS OFF TO YOU, Cris. We must salute his great career the RIGHT WAY. I was lucky to have him with me. I have a lot of respect for all my players and especially for Cristiano.” https://t.co/9W03bZ7R2u — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 4, 2026

Той също така похвали Белгия преди утрешния мач помежду им и изрази съжаление, че съперниковата звезда Кевин Де Бройне е наказан. “Мисля, че в предишния ни двубой те играха доста добре и направиха нещата трудни за нас в тактически план. Гледах мача им срещу Турция, като могат да затруднят всеки отбор. Отсъствието на Де Бройне не е облекчение. Предпочитам той да е на терена, все пак всеки иска да гледа футбол”, коментира френският селекционер, който потвърди, че ще направи промени в стартовия си състав, но не разкри какви ще бъдат те.

🚨 Zinédine Zidane 🇫🇷 : « la suspension de De Bruyne 🇧🇪 ? CE N’EST PAS UN SOULAGEMENT. ❌ J’aurais préféré qu’il soit là, tout le monde veut voir du foot. » (Conf de presse) https://t.co/3Ahl3farET — BeFootball (@_BeFootball) October 4, 2026

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Снимки: Gettyimages