Кристиано Роналдо е заплашен от наказание до шест месеца заради това, че самоволно си тръгна

Капитанът на националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо е изправен пред възможно наказание с лишаване от състезателни права за срок между един и шест месеца, както и финансова санкция, след като самоволно напусна подготвителния лагер на тима. Новината бе потвърдена както от 41-годишния нападател на Ал Насър, така и от Португалската футболна федерация (ПФФ).

Според Дисциплинарния правилник на ПФФ подобно нарушение води до незабавни и строги дисциплинарни санкции:

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„Футболист, който е редовно повикан, но напусне или не се яви неоправдано на тренировка, мач или дейност на националните отбори, свързана със спортното представителство на ПФФ или Португалия, се наказва с лишаване от състезателни права за срок от един до шест месеца, а при професионални състезатели – и с глоба между 5 и 10 разчетни единици [между около 500 и 1000 евро, при 102 евро за разчетна единица]“.

Точка 2 от член 160 на същия правилник гласи още, че „отсъствието или напускането води до автоматично временно отстраняване на играча според разпоредбите на настоящия правилник“.

Развръзката идва след няколко дни на видимо напрежение. Бившият нападател на Спортинг, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус започна като титуляр при победата с 1:0 над Уелс в първия кръг от група А4 на Лигата на нациите, но остана на резервната скамейка при последвалия успех с 2:1 над Норвегия в Осло. След края на този мач Роналдо се прибра в съблекалнята демонстративно недоволен, без да поздрави португалските привърженици заедно с останалите от състава.

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Във вторник ветеранът ограничи заниманията си само до фитнеса на хотела, в който бе настанена делегацията, и не взе участие в тренировката на терена, макар че се появи на базата. Сериозността на случая накара президента на ПФФ Педро Проенса да отпътува по спешност за Копенхаген, отменяйки планираното си пътуване до Понта Делгада за мача на младежите до 21 години срещу Гибралтар. Окончателното напускане на базата стана факт веднага след пресконференцията на Жорже Жезуш.

Пред медиите 72-годишният селекционер сведе отговорите си по темата до едва две реплики, опитвайки се да тушира напрежението преди официалното занимание: „Роналдо не е отказвал да тренира. Това е невъзможно. Днес той ще тренира.“

По време на същия брифинг Жорже Жезуш потвърди избора на Гонсало Рамош за титулярния състав срещу Дания и ясно заяви лидерската си позиция в съблекалнята: „По принцип Гонсало Рамош ще започне от първата минута. За Роналдо не знам дали ще влезе или не. Не знам какво ще стане утре [четвъртък] по време на мача. Ако имам нужда, той ще влезе, ако нямам нужда – няма. Статутът не дава право на играчите да бъдат третирани по-различно от другите. Статутът е просто уважение към тяхната кариера. Винаги обсъждам плана с играча, но решенията ги вземам аз. Те знаят това отлично. Всеки, който е работил с мен, го знае, всички го знаят, дори президентите. В клуба ръководи президентът, в отбора командвам аз. С играчите е напълно същото.“

Абсолютен рекордьор на португалския национален отбор с 234 мача и 146 гола, Роналдо изведе тима като капитан до триумфа на Европейското първенство през 2016 година и в турнира Лига на нациите през 2019 и 2025 година. Селекцията на Португалия, която защитава трофея си и е лидер в група А4 с пълен актив от шест точки, се изправя този четвъртък срещу Дания в Копенхаген от 20:45 часа местно време (19:45 ч. в Лисабон) под ръководството на украинския съдия Микола Балакин, а в неделя предстои гостуване на Норвегия.

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