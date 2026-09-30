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От португалската федерация излязоха с лаконично съобщение за отсъствието на Роналдо

  • 30 сеп 2026 | 21:54
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От португалската федерация излязоха с лаконично съобщение за отсъствието на Роналдо

Кристиано Роналдо отново пропусна тренировка на националния отбор тази сряда в Копенхаген, Дания. Португалският капитан дори напусна стадион „Паркен“ с микробус на Португалската футболна федерация (ФПФ), докато съотборниците му провеждаха занимание под ръководството на Жорже Жезус.

Часове по-късно Португалската футболна федерация официално потвърди отсъствието на Кристиано Роналдо от тренировката. Въпреки това не бе дадено никакво обяснение за случилото се.

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Напрежението в Португалия продължава: Роналдо отново не тренира само час, след като Жезус каза, че е на линия

„Информация за тренировката на стадион Паркен: Жоао Феликс поднови тренировки с отбора. Франсиско Консейсао (не е на разположение за утре) и Кристиано Роналдо не тренираха. Благодаря“, гласи краткото официално съобщение на ФПФ.

41-годишният нападател не взе участие и в заниманието във вторник в Малмьо, Швеция. Тогава от ФПФ обосноваха отсъствието му с липсата на специфично оборудване във фитнеса на стадиона, необходимо за индивидуалната му тренировъчна програма.

Жорже Жезус бе обявил завръщането на Роналдо към тренировъчния процес на пресконференция, състояла се броени минути преди внезапното напускане на португалския нападател от „Паркен“.

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Франсиско Консейсао, чието отсъствие за срещата в четвъртък бе потвърдено от Жорже Жезус, също не тренира, за разлика от Жоао Феликс, който вече се присъедини към основната група.

Португалия се изправя срещу Дания утре в двубой от третия кръг на Лигата на нациите. Остава да се разбере дали Кристиано Роналдо ще бъде на разположение за мача.

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