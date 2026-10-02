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След драмата с Роналдо: Невиждан срив в последователите на Португалия, експерти вещаят тежки дни за местната федерация

  • 2 окт 2026 | 10:30
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Оттеглянето на суперзвездата Кристиано Роналдо от националния отбор на Португалия засега не влияе особено на представянето на тима на терена, дори напротив.

Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия
Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

Не така обаче стоят нещата в маркетингов и финансов план за Португалия. Наблюдателни медии заябелязаха, че официалният профил в Instagram на Португалската футболна федерация понaся безпрецедентен удар и спад. В сряда в 19:45 ч. профилът наброяваше малко над 25 млн. последователи. След като стана ясно, че Роналдо е напуснал националния отбор, цифрата претърпя истински срив, като близо милион и половина профили са я отследвали. В момента последователите на Португалия са 23.5 млн.

Тази бройка обаче продължава главоломно да намалява с всяка изминала минута. Реакции на бесните фенове на Роналдо заляха всички публикации, свързани с националния отбор на Португалия. Дори постовете, посветени на женския национален тим на "мореплавателите", бяха затрупани с хиляди гневни коментари на всякакви езици.

Известният португалски бранд експерт Карлош Коельо предупреди, че напускането на Роналдо е икономическо земетресение, от което федерацията няма да се възстанови с години.

"Стойността на Португалската футболна федерация пада драстично. Тази развръзка, която беше управлявана изключително зле, представлява огромен ход назад. Стотици милиони хора по планетата следят националния отбор на Португалия единствено защото там играе Кристиано Роналдо. За тях е напълно безразлично дали тимът ще победи, или ще загуби! Спонсорите, инвестирали милиони, за да се обвържат с Роналдо, сега имат пълното право да прекратят договорите си, тъй като условията за сътрудничество се промениха", подчертава Коельо.

Той посочи като красноречив пример ситуацията, когато Ал-Насър гостуваше в Китай: без Роналдо на терена посещаемостта на стадиона спадна от очакваните 55 000 на едва 5000 души! Остра оценка за кризисния мениджмънт изрази и Даниел Са, директор на престижния институт ИПАМ, който подчерта, че Роналдо е „най-големият бранд в историята на Португалия“. Бе посочено още, че селекционерът Жорже Жезуш е допуснал фатална грешка в комуникацията и поведението си.

"С 41-годишна легенда, дала толкова много на нацията, не може да се отнасяш и да общуваш като със 17-годишен тийнейджър. Федерацията трябваше да намери дипломатично решение и да му предложи институционална роля, вместо да го унижава на пейката", казва той.

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