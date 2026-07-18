Де ла Фуенте: Ще бъде фантастично зрелище

Луис де ла Фуенте говори на историческата пресконференция преди финала между Аржентина и Испания на Мондиал 2026, която за първи път се проведе цели два дни преди заключителния сблъсък между съперниците за световната титла. На събитието присъстваха не само официални представители на медиите, но и известни личности от света на спорта и поп културата, както и фенове на футбола. Така в залата в Ню Йорк имаше около 1200 души, като хората, които поддържаха аржентинския тим, освиркаха селекционера на Испания в началото на изказването му.

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„Добър вечер, за мен е удоволствие да бъда с вас...“, започна Де ла Фуенте и съвсем скоро трябваше да спре заради освиркванията.

Въпреки това той продължи да говори и напомни на феновете, че спортсменството и уважението следва да бъдат на първо място на подобни събития.

"От малък са ме учили да бъда уважителен към всички, трябва да научим и този урок. Да бъдем винаги уважителни", уточни Де ла Фуенте преди да продължи със същинската част от пресконференцията.

"CUANDO UNO ESTÁ ACOMPAÑADO POR BUENOS FUTBOLISTAS, SE EQUIVOCA POCO"



El análisis de Luis de la Fuente en el Fanatics Fest de Nueva York, ante la pregunta de Novak Djokovic. pic.twitter.com/adPrHEpjVm — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) July 17, 2026

Първият въпрос, на който наставникът се за това как влиза неговият тим в двубоя.

"Самото участие във финал е привилегия. Всяка година бих се записвал да стигна до финал на световно първенство и бих загубил. Искаме да се борим за победата. Ще се насладим на този момент. Имаме страхотен съперник с впечатляващ опит. Ще бъде фантастично зрелище. Това са два супер отбора с много прилики. Всеки от нас ще се опита да диктува играта в своя полза, но и двата отбора ще играят мач, в който талантът надделява. Съдиите са там, за да подсилят зрелището. Нервен съм, защото се връщаме в хотела с хеликоптер и това ме изнервя. Нищо друго. Напълно съм спокоен. Това, което искаме, е да се забавляваме", започна Де ла Фуенте по същество.

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След това той бе запитан и за един от ключовите играчи на отбора Ламин Ямала.

"Той е добре. Всички тренираха добре. Да се ​​надяваме, че утре няма да има неуспехи. Ламин си е Ламин; Меси е единствен по рода си. Той е пример. Неговото отношение, поведението му... На неговата възраст и на такова зрелищно Световно първенство. Вчера му дадохме почивка, а днес тренира със съотборниците си както обикновено... Добре е, няма проблеми с него", сподели Де ла Фуенте.

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Нататък той говори за метода си на работа в подготовката за решаващия сблъсък.

"Номерът е да работиш, да работиш и да работиш. И дори тогава нещата не винаги се получават по твоя начин. А когато не се случват, трябва да продължаваш да работиш и да се обграждаш с добри хора: добри играчи, добър треньорски щаб. Преди да започнем това пътешествие, разказах на играчите за особеностите на Световното първенство и ето какво имаме. Нямаме нито едно оплакване, нито един упрек. Всичко това, което ни се струва странно днес, може да стане нещо обичайно след няколко години. Просто така стоят нещата", сподели Де ла Фуенте.

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След това специалистът бе запитан и какво смята за другата страна от съперничеството в лицето на Аржентина, селекционера на отбора и играчите на тима.

"Скалони и аз сме съгласни по много въпроси. В това отношение имаме много общи неща. В това равенство трябва да се опитаме да спечелим чрез малки детайли и да се опитаме да се наложим. Когато дойде наш ред да страдаме, ще страдаме. Познавах Меси, когато бях треньор на младежкия отбор на Севиля. Скалони и аз сме двама големи състезатели, които много се възхищаваме един на друг. Привилегия е да се изправя срещу него. Имам голямо възхищение от националния отбор на Аржентина. Те току-що създадоха история и са водени от мой приятел", каза Де ла Фуенте

Големият мач между Аржентина и Испания предстои на 19-и юли (неделя) от 22:00 часа българско време. Него, както и всички 104 срещи от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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