Скалони: Луис ме познава като човек, но не знае какво мисля за футбола

Лионел Скалони даде своята пресконференция преди големия финал на Мондиал 2026 между Аржентина и Испания. За първи път това се влучи цели два дни преди самия заключителен мач от Световното първенство, като то стана по време на голямо събитие, в което участваха звезди като Новак Джокович, Рио Фърдинанд и други. Скалони, който говори заедно с Лионел Меси и Емилиано Маринес, бе част от втория панел на пресконференцията, и предио да застане пред микрофоните, аржентинския селекционер демонстрира топли отношения с испанския си опонент Луис де ла Фуенте, с когото се прегърнаха.

„Няма да кажа какво му казах, защото бяхме в една сюрреалистична ситуация, насред нищото. Какво най-много ме притеснява в Испания? Още от тръгването на автобуса от хотела ще започна да се притеснявам. Те са страхотен отбор, голям национален тим. С Луис се справят много добре и това ме радва.

ДАЛИ ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПОСЛЕДНОТО СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО НА МЕСИ

„Откъде да знам? Трябва да попитате него. Нямам никаква представа... защото той не спира да изненадва. Това е въпрос към него. Той е чистата история. История, легенда... това, че той може да каже такова нещо, че излиза от неговата уста... ме изпълва с гордост. Най-добрият футболист, който светът е виждал, да мисли така, е прекрасно. Да стигнеш до финал на 39 години, мисля, че е нещо невероятно. Затова, когато казвах да му се наслаждаваме, трябва да ценим това, което прави... историята и легендата е той, както и цялата тази група играчи, които ни донесоха тези прекрасни години. Въпреки че хората си мислят, че аржентинският футболист може да го направи, постигането му е много трудно. Казах им го в един разговор: това, което направихте, е невероятно. Вечна благодарност от името на треньорския щаб. Надявам се да спечелим, но дори и да не спечелим, пътят беше невероятен. Пример за всички.“

ЗА МАЧА СРЕЩУ ИСПАНИЯ

„Да, анализирахме ги, защото можехме да играем с тях през март (б. р. - пропадналата финалисима). От декември насам анализираме и останалите съперници на Световното. Имаше много противници, които анализирахме с оглед на възможни сблъсъци. А прекаленият анализ също не е добър. Знаем как играят, знаем силните им страни и ще се опитаме да не им позволим да ги използват.“

ЗА ОПИТА НА ИСПАНИЯ

„Испания също има играчи, които са играли на големи сцени, които са топ играчи в своите отбори... това с напрежението и всичко останало – когато топката тръгне да се търкаля, футболистът забравя. Не мисля, че това е недостатък. Това са два отбора, които когато излязат на терена, се опитват да направят най-доброто чрез топката.“

Испания също има играчи, които са играли на големи сцени, които са топ играчи в своите отбори...

За приликите между Испания и Аржентина: „Луис ме познава като човек... но не знае какво мисля за футбола. Знаем как играят отборите ни, но не сме говорили за моделите на всеки от нас. Всеки отбор има своите нюанси, но има модел на атака чрез топката. Имаме сходни модели, силни сме, когато владеем топката... в това отношение е вярно, че си приличаме. Надяваме се в неделя да се получи добър спектакъл.“

За страстта, която се запазва: „Виждаш как твоите хора празнуват, виждаш колко са щастливи... това те достига и е невъзможно да не докосне сърцето ти. В крайна сметка, вече съм го казвал, ние играем за тях. Играем за нашите хора, за нашите семейства. За тези хора, които чакат да видят националния отбор. Възстановихме нещо, което според мен е много ценно: хората да застанат пред телевизора с фланелката на Аржентина и фен на Ривър да прегърне фен на Бока. Усещаме го, имаме го предвид, как да не те развълнува.“

Виждаш как твоите хора празнуват, виждаш колко са щастливи... това те достига.

За момента: „Мисля, че отборът показа позитивни неща, особено в последните мачове. Второто полувреме срещу Англия беше много добро. Смятам, че сме в добра форма, въпреки някои неща, които трябва да подобрим, както винаги. Ще се опитаме да спечелим финала.“

За поредния финал: „Подготвяме се по същия начин, както за всеки друг мач. С голямо желание да се справим добре, с готовност да анализираме съперника, да видим какво можем да направим по време на мача... независимо че е финал, това е футболен мач. Трябва да покажем най-добрата си версия, за да можем да спечелим. Не си втълпяваме, че е финал на Световно първенство, защото иначе можеш да се отклониш. Ще видим какво ще стане.“

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