Нико Петров: Уличният футбол победи изкуствения фитнес

Новото издание на „Анализът на Нико Петров“ бе посветено на предстоящия финал на Световното първенство между Испания и Аржентина. Футболният анализатор на Sportal.bg разгледа в детайли представянето на двата отбора в полуфиналните срещи.

Петров разкри какво е помогнало на Аржентина в обрата срещу Англия, както и как се е стигнало до победата на Испания срещу Франция.

„Така се играе футбол със страст и сърце. Трябва всички да бъдат като Джулиано Симеоне. Това е единствения начин да играе футбол – уличен футбол. И затова уличния футбол победи изкуствения фитнес и леката атлетика, каквито са англичаните“, заяви анализатора относно двубоя между Аржентина и Англия.

Нико Петров коментира и решението на Тухел и пускането на още защитници, като прогнозира, че много хора биха направили същото нещо на негово място. Според неговото мнение също този ход на Тухел е бил резонен.

За финал анализаторът обърна внимание и на първия полуфинал между Испания и Франция и комбинациите между бек и крило, които са се оказали ключови са „Ла Роха“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google