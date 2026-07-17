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Нико Петров: Уличният футбол победи изкуствения фитнес

  • 17 юли 2026 | 18:42
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Новото издание на „Анализът на Нико Петров“ бе посветено на предстоящия финал на Световното първенство между Испания и Аржентина. Футболният анализатор на Sportal.bg разгледа в детайли представянето на двата отбора в полуфиналните срещи.

Петров разкри какво е помогнало на Аржентина в обрата срещу Англия, както и как се е стигнало до победата на Испания срещу Франция.

„Така се играе футбол със страст и сърце. Трябва всички да бъдат като Джулиано Симеоне. Това е единствения начин да играе футбол – уличен футбол. И затова уличния футбол победи изкуствения фитнес и леката атлетика, каквито са англичаните“, заяви анализатора относно двубоя между Аржентина и Англия.

Нико Петров коментира и решението на Тухел и пускането на още защитници, като прогнозира, че много хора биха направили същото нещо на негово място. Според неговото мнение също този ход на Тухел е бил резонен.

За финал анализаторът обърна внимание и на първия полуфинал между Испания и Франция и комбинациите между бек и крило, които са се оказали ключови са „Ла Роха“.

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