Астън Вила се включва в надпреварата за Ендрик

Астън Вила се очертава като сериозен конкурент на италианския Рома за подписа на бразилския талант на Реал Мадрид Ендрик. Според информация на испанския вестник „АС“ бирмингамци също имат интерес да привлекат нападателя под наем.

Двадесетгодишният футболист е отворен към нов период под наем, след като успешният му престой в Олимпик Лион се оказа решаващ за неговото място в състава на Бразилия за Световното първенство това лято.

По време на престоя си във френския клуб Ендрик записа впечатляваща статистика – 8 гола и 7 асистенции в общо 21 изиграни срещи.

Реал Мадрид инвестира сериозна сума за привличането на бразилеца преди две години, плащайки 35 милиона евро, към които могат да бъдат добавени още около 25 милиона под формата на бонуси. След привличането на Ян Диоманде обаче шансовете Ендрик да получава игрови минути на "Сантиаго Бернабеу" стават все по-малки. Самият футболист иска да играе в отбор, който участва в Шампионската лига, а Астън Вила отговаря на това условие.

Испанският гранд е готов да покрие част от заплатата на играча, която възлиза на 5 милиона евро на сезон, по време на следващия му период под наем.

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