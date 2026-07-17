Прокобата на ФИФА, която е на страната на Испания срещу Аржентина

Има три прокоби около световната титла, които не позволяват на даден отбор да стане световен шампион и една от тях може да застигне Аржентина в неделния финал срещу Испания, отбелязва “Марка”.

Две от прокобите вече влязоха в действие по време на Мондиал 2026. Първата от тях гласи, че никога досега световен шампион не е ставал отборът, в чийто състав играе актуалният носител на “Златната топка”. В този случай това е Усман Дембеле, чиято Франция загуби с 0:2 от Испания в полуфиналите и така ще спори с Англия за третото място в турнира.

Втората е свързана с треньорския пост, като нито един от предишните световни шампиони не е бил воден от чуждестранен селекционер по време на своя триумф. В настоящото издание на турнира два от фаворитите за трофея бяха водени именно от специалист от друга страна. Бразилия с италианеца Карло Анчелоти отпадна още в 1/8-финалите след изненадваща загуба с 1:2 от Норвегия, а Англия с германеца Томас Тухел претърпя поражение от Аржентина със същия резултат в полуфиналите.

Така остава само още една прокоба, която е свързана с единия финалист Аржентина. Според нея от въвеждането на ранглистата на ФИФА през 1992 година насам все още няма световен шампион, който да е стартирал Мондиал като номер 1 в класацията. В момента начело е “Албиселесте”, като любопитното е, че тимът се изкачи на първото място в нея точно преди началото на Световното първенство, пращайки Франция на третата позиция, докато Испания остана втора, след като беше на върха до 1 април.

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Снимки: Gettyimages