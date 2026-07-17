Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Шампионът Левски започва сезона срещу новака Дунав – на живо със съставите на двата отбора
  1. Световно първенство
  2. Световно първенство
  3. Прокобата на ФИФА, която е на страната на Испания срещу Аржентина

Прокобата на ФИФА, която е на страната на Испания срещу Аржентина

  • 17 юли 2026 | 20:42
  • 189
  • 0

Има три прокоби около световната титла, които не позволяват на даден отбор да стане световен шампион и една от тях може да застигне Аржентина в неделния финал срещу Испания, отбелязва “Марка”.

Две от прокобите вече влязоха в действие по време на Мондиал 2026. Първата от тях гласи, че никога досега световен шампион не е ставал отборът, в чийто състав играе актуалният носител на “Златната топка”. В този случай това е Усман Дембеле, чиято Франция загуби с 0:2 от Испания в полуфиналите и така ще спори с Англия за третото място в турнира.

Втората е свързана с треньорския пост, като нито един от предишните световни шампиони не е бил воден от чуждестранен селекционер по време на своя триумф. В настоящото издание на турнира два от фаворитите за трофея бяха водени именно от специалист от друга страна. Бразилия с италианеца Карло Анчелоти отпадна още в 1/8-финалите след изненадваща загуба с 1:2 от Норвегия, а Англия с германеца Томас Тухел претърпя поражение от Аржентина със същия резултат в полуфиналите.

Така остава само още една прокоба, която е свързана с единия финалист Аржентина. Според нея от въвеждането на ранглистата на ФИФА през 1992 година насам все още няма световен шампион, който да е стартирал Мондиал като номер 1 в класацията. В момента начело е “Албиселесте”, като любопитното е, че тимът се изкачи на първото място в нея точно преди началото на Световното първенство, пращайки Франция на третата позиция, докато Испания остана втора, след като беше на върха до 1 април.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона набра 105 милиона евро за два часа

Барселона набра 105 милиона евро за два часа

  • 17 юли 2026 | 15:33
  • 2704
  • 6
Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

  • 17 юли 2026 | 15:30
  • 2378
  • 6
Почина треньорът, донесъл една от най-сензационните титли в историята на Серия "А"

Почина треньорът, донесъл една от най-сензационните титли в историята на Серия "А"

  • 17 юли 2026 | 15:07
  • 17816
  • 7
Преди 10 години Кукурея разплака Лаутаро Мартинес

Преди 10 години Кукурея разплака Лаутаро Мартинес

  • 17 юли 2026 | 14:58
  • 6272
  • 4
Шеф на Атлетико към Барселона: Няма да продадем Хулиан дори за 200 милиона

Шеф на Атлетико към Барселона: Няма да продадем Хулиан дори за 200 милиона

  • 17 юли 2026 | 14:16
  • 3904
  • 8
Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене

Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене

  • 17 юли 2026 | 14:05
  • 3848
  • 30
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Дунав, Светослав Вуцов е резерва

11-те на Левски и Дунав, Светослав Вуцов е резерва

  • 17 юли 2026 | 20:50
  • 13675
  • 19
Шампионатът се завърна с голове, куриоз и ключова намеса на ВАР

Шампионатът се завърна с голове, куриоз и ключова намеса на ВАР

  • 17 юли 2026 | 20:59
  • 21648
  • 94
Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

  • 17 юли 2026 | 17:50
  • 16902
  • 14
Какво беше това? Първият гол в efbet Лига падна по куриозен начин

Какво беше това? Първият гол в efbet Лига падна по куриозен начин

  • 17 юли 2026 | 19:26
  • 9488
  • 10
Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

  • 17 юли 2026 | 16:49
  • 29305
  • 85
Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

  • 17 юли 2026 | 12:57
  • 65698
  • 186