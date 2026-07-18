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Защитник на Испания: Видяхме как аржентинците не ги санкционират

  • 18 юли 2026 | 10:14
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Опитният бранител на Испания Аймерик Лапорт сподели съмненията си относно спортсменското поведение на футболистите на Аржентина и отношението на реферите към тях. В неделя вечер (22:00 часа) двата тим се изправят във финала на Световното първенство.

“В последните мачове видяхме неща, които много ни изненадаха, действията, които се допускат и не се санкционират. И то винаги когато става дума за Аржентина. Това е отбор, който оставя много следи в спомените на хората. Във футбола това не бива да се позволява, особено в толкова големи състезания“, заяви 32-годишният централен защитник.

„Част от работата на съдията е да контролира тези неща, за да не могат да се възползват от тях. Ако един или двама играчи могат, играта ще бъде хаотична“, добави той.

Лапорт защити тезата, че Испания е бил честен отбор: „Не нараняваме съперника, нито правим луди фаулове.“

“Когато на полуфиналите спечелихме срещу Франция, празнувахме в съблекалнята, но без лудост. Нашата цел не е да победим Франция, а да спечелим турнира - заяви Лапорт. - Не искаме да оставяме нищо недовършено. Докато не спечелим това, което смятаме, че ни принадлежи, не можем да празнуваме.“

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