Защитник на Испания: Видяхме как аржентинците не ги санкционират

Опитният бранител на Испания Аймерик Лапорт сподели съмненията си относно спортсменското поведение на футболистите на Аржентина и отношението на реферите към тях. В неделя вечер (22:00 часа) двата тим се изправят във финала на Световното първенство.
“В последните мачове видяхме неща, които много ни изненадаха, действията, които се допускат и не се санкционират. И то винаги когато става дума за Аржентина. Това е отбор, който оставя много следи в спомените на хората. Във футбола това не бива да се позволява, особено в толкова големи състезания“, заяви 32-годишният централен защитник.
„Част от работата на съдията е да контролира тези неща, за да не могат да се възползват от тях. Ако един или двама играчи могат, играта ще бъде хаотична“, добави той.
Лапорт защити тезата, че Испания е бил честен отбор: „Не нараняваме съперника, нито правим луди фаулове.“
“Когато на полуфиналите спечелихме срещу Франция, празнувахме в съблекалнята, но без лудост. Нашата цел не е да победим Франция, а да спечелим турнира - заяви Лапорт. - Не искаме да оставяме нищо недовършено. Докато не спечелим това, което смятаме, че ни принадлежи, не можем да празнуваме.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google