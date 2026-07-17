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Преди 10 години Кукурея разплака Лаутаро Мартинес

  • 17 юли 2026 | 14:58
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Преди 10 години Кукурея разплака Лаутаро Мартинес

Футболът е непредвидим и финалът на световно първенство често разкрива скрити истории, които си заслужава да бъдат припомнени. Една такава е от турнира КОТИФ през 2016 г. Това международно състезание за младежи до 20 години, което се провежда всяко лято в Л'Алкудия и е спечелило сериозен престиж, противопостави на финала два от най-изявените отбори в надпреварата.

Сблъсъкът между Испания и Аржентина предвещаваше вечер на качествен футбол и очакванията се оправдаха. Испания спечели финала след обрат, въпреки че губеше след ранен гол на един млад талант, който впоследствие бе избран за най-добър играч на турнира – неговото име беше Лаутаро Мартинес.

Мачът стигна до продължения, в които отборът на Луис де ла Фуенте успя да обърне резултата, а на терена се отличаваше един краен защитник с невъзможна прическа и знаменита фамилия: Кукурея.

Почти десетилетие по-късно Лаутаро и Кукурея се изправят един срещу друг на финал на световно първенство. Нападателят на Интер и защитникът на Реал Мадрид изиграха решаваща роля за достигането на своите отбори до големия сблъсък в Ню Йорк. Хиляди часове работа ги изведоха от онзи летен международен турнир до „Метлайф Стейдиъм“, където ще изиграят мача на живота си в един от най-атрактивните финали в историята на световните първенства.

Титлата, спечелена от Испания през 2016 г., имаше своя голям архитект в лицето на Луис де ла Фуенте. Той вече беше печелил трофея с „Ла Роха“ три години по-рано, а години по-късно направи скок към мъжкия национален отбор, където резултатите му са видими за всички. Де ла Фуенте почти предаде щафетата на млад аржентински треньор, който тогава правеше първите си стъпки. През 2018 г. Аржентина спечели турнира, а начело на „албиселесте“ беше тандем, който впоследствие докосна небесата. Скалони и Аймар седяха на треньорската скамейка и изведоха Аржентина до финала, надделявайки над отбора на Русия, който беше голямата изненада на онова издание.

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