Финал на СП и Реал са едната страна на историята: вкъщи Кукурея води най-важната битка

Докато преживява професионалния си връх, води Испания към световния трон през 2026 г. и стяга куфарите за Мадрид, след като си осигури трансфер на кариерата в Реал, Марк Кукурея паралелно води битка, която е далеч по-важна от всеки трофей. Това е интимна, семейна история на испанския ляв бек и неговия син Матео, който се сблъсква с разстройство от аутистичния спектър.

Зад договори за милиони, светлините на прожекторите и еуфорията на Мондиала, Кукурея и неговата избраница Клаудия Родригес ежедневно вървят по специфичния и предизвикателен път на родителството.

Двамата имат три деца - две момчета и момиче. Клаудия публично заяви, че рано са забелязали първите признаци, които са показвали, че развитието на най-голямото от тях - Матео, протича по различен начин. Липсата на зрителен контакт, забавянето в говора и бариерите в социалното взаимодействие ги накарали да потърсят професионална помощ. Когато пристигнала официалната диагноза за аутизъм, семейството без колебание и напълно се посветило на нуждите на своето момче.

Новият защитник на Реал Мадрид избра да не крие семейната реалност, а чрез открит разговор за аутизма да предостави подкрепа на всички, които преминават през подобни ситуации. Кукурея искрено призна, че най-голямото предизвикателство за него е било да се научи да гледа на света през призмата на сина си.

“Когато отглеждате дете с аутизъм, в движение се учите как да го разбирате и приемате неговия свят. Изключително ме боли, когато виждам, че преминава през трудни моменти и че се мъчи”, сподели досегашният футболист на Челси.

Особено трогателен сегмент от тяхното ежедневие е престоят на Матео на стадиона. За него идването на трибуните е рядка възможност да гледа анимационни филми и видеоклипове на таблета си, което не винаги му е позволено у дома. Този семеен ритуал позволява на Матео да бъде до баща си, като същевременно остава защитен от прекомерния шум и хаоса, които съпътстват големите футболни събития.

Докато води тази най-важна житейска битка, Кукурея е максимално фокусиран и върху спортните си задължения. В неделя тимът на Испания го очаква исторически сблъсък срещу Аржентина за световната титла, където Марк вероятно отново ще бъде един от ключовите козове на селекционера Де ла Фуенте, преди официално да облече екипа на кралския клуб.

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