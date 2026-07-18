Легендите на Барселона Чави и Масчерано: Най-добрият финал, който можехме да имаме

Финалът на Световното първенство между Испания и Аржентина в неделя може да е облечен в национални цветове, но легендите на Барселона - испанецът Чави Ернандес и аржентинецът Хавиер Масчерано виждат сенките на бившия си клуб навсякъде. От младежите, отгледани в школата на каталунския гранд - “Ла Масиа”, до Лионел Меси - най-бляскавият футболист на академията на Барселона, влиянието на клуба е ясно видимо.

Чави беше стълб на испанския отбор при триумфа на Световното първенство в Южна Африка през 2010 година, докато Масчерано, който също е бивш съотборник на Меси в Барселона, игра с него и в националния тим на Аржентина и му беше треньор в Интер Маями до началото на тази година. Двамата коментираха пред агенция Reuters предстоящия финал на Мондиал 2026, изпълнен с лична история.

“spain or argentina?”



mascherano: “argentina of course.”



xavi: “spain because we have better midfielders and we have lamine yamal”



mascherano: “we have messi and they don’t”



xavi: “yes, that’s true, that’s why we need to control the midfield”



😂😂 pic.twitter.com/P4MwXHTIwG — 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐄𝐒 (@chaaliiykay) July 17, 2026

„Той е специален, знаете ли? Не можете да го сравнявате с никого. Лео е различен, напълно различен“, заяви 42-годишният Масчерано по повод Меси и допълни: „Винаги има изненада, защото прави много неща, които никога, никога няма да видим от друг футболист. В бъдеще ще бъде трудно да се намери играч като него. Мисля, че е невъзможно.“

Чави разкри, че е гледал победата на Аржентина с 2:1 над Англия в компанията на Масчерано и едва е могъл да осмисли това, което вижда. „Гледахме мача заедно и той ми каза: „На 39 години е и какво прави?“ Невероятно е. Според мен той е най-добрият в историята. И все още прави разликата на терена. Амбицията му, отношението му - той е воин. Лео е абсолютно най-добрият“, категоричен бе испанецът.

🚨🗣️ Xavi: "We were in the stands watching the Argentina vs England match together, and Mascherano turned to me and said, 'He's 39 years old, and look at what he's doing!'



It's incredible. There's no one better than him. In my opinion, Messi is the greatest player in football… — MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 17, 2026

„Може би отборът, който владее топката, ще поеме темпото на играта. За мен това е най-добрият финал, който можехме да имаме. Само Бог знае какво ще се случи“, каза още Масчерано, а Чави се включи: „Толкова е трудно да се направи прогноза.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages