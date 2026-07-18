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Легендите на Барселона Чави и Масчерано: Най-добрият финал, който можехме да имаме

  • 18 юли 2026 | 12:36
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Финалът на Световното първенство между Испания и Аржентина в неделя може да е облечен в национални цветове, но легендите на Барселона - испанецът Чави Ернандес и аржентинецът Хавиер Масчерано виждат сенките на бившия си клуб навсякъде. От младежите, отгледани в школата на каталунския гранд - “Ла Масиа”, до Лионел Меси - най-бляскавият футболист на академията на Барселона, влиянието на клуба е ясно видимо.

Чави беше стълб на испанския отбор при триумфа на Световното първенство в Южна Африка през 2010 година, докато Масчерано, който също е бивш съотборник на Меси в Барселона, игра с него и в националния тим на Аржентина и му беше треньор в Интер Маями до началото на тази година. Двамата коментираха пред агенция Reuters предстоящия финал на Мондиал 2026, изпълнен с лична история.

„Той е специален, знаете ли? Не можете да го сравнявате с никого. Лео е различен, напълно различен“, заяви 42-годишният Масчерано по повод Меси и допълни: „Винаги има изненада, защото прави много неща, които никога, никога няма да видим от друг футболист. В бъдеще ще бъде трудно да се намери играч като него. Мисля, че е невъзможно.“

Чави разкри, че е гледал победата на Аржентина с 2:1 над Англия в компанията на Масчерано и едва е могъл да осмисли това, което вижда. „Гледахме мача заедно и той ми каза: „На 39 години е и какво прави?“ Невероятно е. Според мен той е най-добрият в историята. И все още прави разликата на терена. Амбицията му, отношението му - той е воин. Лео е абсолютно най-добрият“, категоричен бе испанецът.

„Може би отборът, който владее топката, ще поеме темпото на играта. За мен това е най-добрият финал, който можехме да имаме. Само Бог знае какво ще се случи“, каза още Масчерано, а Чави се включи: „Толкова е трудно да се направи прогноза.“

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Снимки: Gettyimages

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