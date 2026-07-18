Джокович, Фердинанд и плеяда от звезди превърнаха в историческо събитие пресконференцията на Скалони и Де Ла Фуенте

Часовете до големия финал на Мондиал 2026 започват да се топят безмилостно, като подготовката около заключителния мач от настоящото Световно първенство направи нещо историческо.

Заключителната пресконференция на щабовете на финалистите в надпреварата за първи път се проведе цели два дни преди самия мач, който трябва да определи бъдещия световен шампион.

Представители на Аржентина и Испания застанаха пред микрофоните на грандиозно събитие, организирано от ФИФА.

На специалната пресконференция присъстваха редица личности както от света на спорта, така и от сферата на съвременната попкултура.

Част от тях бяха Новак Джокович, Рио Фърдинанд, Кевин Харт, Том Брейди и Кевин Дюрант, които не просто бяха статични ВИП гости, а бяха въвлечени в самото събитие, като задаваха въпроси на главните действащи лица.

Логично в два отделни панела се появиха и за предстоящия финал говориха двамата селекционери Луис де ла Фуенте и Лионел Скалони, като на сцената се качиха още и някои от най-важните футболисти на двата тима. В първата част от пресконференцията, която включваше испанския наставник, на въпросите отговаряше носителят на Златната топка за 2024 г. Родриго Ернандес - Родри.

"CUANDO UNO ESTÁ ACOMPAÑADO POR BUENOS FUTBOLISTAS, SE EQUIVOCA POCO"



El análisis de Luis de la Fuente en el Fanatics Fest de Nueva York, ante la pregunta de Novak Djokovic. pic.twitter.com/adPrHEpjVm — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) July 17, 2026

Лионел Скалони пък, който бе част от втория панел, имаше компанията на двама души до себе си. Единият бе голямата звезда на тима Лионел Меси, а другият до него бе стражът на тима Емилиано Мартинес.

"NOSOTROS CRECIMOS JUGANDO AL FÚTBOL, CON GANAS DE DIVERTIRNOS"



La respuesta de Lionel Messi a la pregunta de Novak Djokovic sobre la competitividad de la Selección Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/Ag0wBVT4RP — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) July 17, 2026

Освен това на пресконференцията присъстваха не само журналисти и специални звезди, но тя се превърна и в платено събитие, на което присъстваха и любители на футбола. Така присъстващите на заключителните изяви преди големия финал надброяваха 1200 души, като подобно шоу едва ли е имало някога преди друг финал на някой друг Мондиал.

Също така целта на тази проява не бе само ефектността и впечатляващата серия от събития, която съпътстваше цялото Световно първенство в Северна Америка, но тя дойде и за да даде необходимото време на двата щаба да се подготвят за финала на 19-и юли (неделя). След като Лионел Скалони, Луис де ла Фуенте и звездите на двата тима отметнаха важната медийна проява, те ще имат на разположение следващите над 24 часа до финала, за да се готвят само за него.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Арена на сблъсъка между Аржентина и Испания ще бъде “МетЛайф Стейдиъм” в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, а в утрешния ден първият съдийски сигнал ще прозвучи в 22:00 часа българско време. Големият мач, както и всички 104 срещи от Мондиал 2026, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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