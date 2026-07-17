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ПриСтрастните прогнози на Футболинките за големия финал

  • 17 юли 2026 | 16:31
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ПриСтрастните прогнози на Футболинките за големия финал

Предстои големият финал на Мондиала между Испания и Аржентина, а нашите Футболинки отново са готови за спор. Анжи смята, че европейският шампион Испания е готов за нови подвизи, Ямал е гладен за успехи, а Лео Меси се е превърнал в "пешеходец". Йоана обаче е на коренно различно мнение и твърди, че Меси е велик и е готов "да изкъпе" Ямал на финала, точно както го е направил преди 17 години в популярната снимка на двамата. По време на спора им не липсват закачки и прогнози, като крайната такава на Анжи е за класическа победа с 3:0, а Йоана залага на поредна титла за Аржентина, извоювана с дузпи. Какво още мислят двете, разберете само в социалните мрежи на Sportal.bg.

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