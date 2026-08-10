Шеф на АЕК отрече за преговори с Левски за Бурас

Спортният директор на гръцкия футболен шампион АЕК - Хавиер Рибалта, отрече от клуба да са водени преговори за привличането на полузащитника Акрам Бурас от Левски. Информацията за това дойде от агента на алжирския халф - Несим Дриди, който обяви за изданието "Магреб Фуут", че разговаря с атиняни за потенциален трансфер.

"Не вярвам, че Акрам Бурас ще остане в Левски за още един сезон. Водим разговори с гръцкия шампион АЕК за евентуален трансфер. Преговаряме за негова продажба още през настоящия летен трансферен прозорец", заявява Дриди.

Агентът на Бурас: Водим преговори с АЕК! Става дума за трансфер още сега

Рибалта обаче е категоричен, че това не отговаря на истината.

"Не го познавам и никога не съм говорил с него", заяви директорът на АЕК за гръцкия портал "ОнСпортс".

Любопитното е, че АЕК е потенциален съперник на Левски в плейофите за влизане в Шампионската лига, ако софиянци елиминират Кайрат в третия квалификационен кръг на турнира, като българският първенец има аванс от 1:0 преди реванша утре в Казахстан.

24-годишният Бурас, който е един от най-добрите футболисти в състава на "сините", в момента лекува мускулна травма на лявото бедро и се очаква да бъде готов да се завърне на терена най-рано в края на август. Алжирецът пристигна на "Герена" срещу 300 хиляди евро от Мулудия Клуб през миналото лято и вече записа 37 мача с 4 гола и 5 асистенции за софиянци.

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