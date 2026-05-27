Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

  • 27 май 2026 | 17:35
Българската национална телевизия ще излъчи на живо по БНТ 1 и БНТ 3 всички 104 мача от световното първенство, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли, съобщиха от обществената медия. Всяка сутрин от 12 юни до края на шампионата БНТ 1 ще излъчва предаването "Начален удар", където три от лицата на дирекция "Спорт" ще се редуват като водещи - Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов, Моника Симеонова. В делничните дни то ще започва в 9:10 часа, а през уикендите е от 10:30 ч. Студийната програма "Трето полувреме" - запазена марка на БНТ, с водещи Илиян Енев и Радостин Любомиров, ще съпътства двубоите в удобните за зрителите на обществената телевизия часове. Sportal.bg е партньор на националната телевизия и ще излъчи срещите онлайн.

Пълна програма на Мондиал 2026 по БНТ:

11.06 22:00–00:00 Мексико – Република Южна Африка БНТ 1 / БНТ 3
12.06 05:00–07:00 Република Корея – Чехия БНТ 1 / БНТ 3
12.06 22:00–00:00 Канада – Босна и Херцеговина БНТ 1 / БНТ 3
13.06 04:00–06:00 САЩ – Парагвай БНТ 1 / БНТ 3
13.06 22:00–00:00 Катар – Швейцария БНТ 1 / БНТ 3
14.06 01:00–03:00 Бразилия – Мароко БНТ 1 / БНТ 3
14.06 04:00–06:00 Хаити – Шотландия БНТ 1 / БНТ 3
14.06 07:00–09:00 Австралия – Турция БНТ 1 / БНТ 3
14.06 20:00–22:00 Германия – Кюрасао БНТ 1 / БНТ 3
14.06 23:00–01:00 Нидерландия – Япония БНТ 1 / БНТ 3
15.06 02:00–04:00 Кот д’Ивоар – Еквадор БНТ 1 / БНТ 3
15.06 05:00–07:00 Швеция – Тунис БНТ 1 / БНТ 3
15.06 19:00–21:00 Испания – Кабо Верде БНТ 1 / БНТ 3
15.06 22:00–00:00 Белгия – Египет БНТ 1 / БНТ 3
16.06 01:00–03:00 Саудитска Арабия – Уругвай БНТ 1 / БНТ 3
16.06 04:00–06:00 Иран – Нова Зеландия БНТ 1 / БНТ 3
16.06 22:00–00:00 Франция – Сенегал БНТ 1 / БНТ 3
17.06 01:00–03:00 Ирак – Норвегия БНТ 1 / БНТ 3
17.06 04:00–06:00 Аржентина – Алжир БНТ 1 / БНТ 3
17.06 07:00–09:00 Австрия – Йордания БНТ 3
17.06 20:00–22:00 Португалия – ДР Конго БНТ 1 / БНТ 3
17.06 23:00–01:00 Англия – Хърватия БНТ 1 / БНТ 3
18.06 02:00–04:00 Гана – Панама БНТ 1 / БНТ 3
18.06 05:00–07:00 Узбекистан – Колумбия БНТ 1 / БНТ 3
18.06 19:00–21:00 Чехия – Република Южна Африка БНТ 1 / БНТ 3
18.06 22:00–00:00 Швейцария – Босна и Херцеговина БНТ 1 / БНТ 3
19.06 01:00–03:00 Канада – Катар БНТ 1 / БНТ 3
19.06 04:00–06:00 Мексико – Република Корея БНТ 1 / БНТ 3
19.06 22:00–00:00 САЩ – Австралия БНТ 1 / БНТ 3
20.06 01:00–03:00 Шотландия – Мароко БНТ 1 / БНТ 3
20.06 03:30–05:30 Бразилия – Хаити БНТ 1 / БНТ 3
20.06 06:00–08:00 Турция – Парагвай БНТ 1 / БНТ 3
20.06 20:00–22:00 Нидерландия – Швеция БНТ 1 / БНТ 3
20.06 23:00–01:00 Германия – Кот д’Ивоар БНТ 1 / БНТ 3
21.06 03:00–05:00 Еквадор – Кюрасао БНТ 1 / БНТ 3
21.06 07:00–09:00 Тунис – Япония БНТ 1 / БНТ 3
21.06 19:00–21:00 Испания – Саудитска Арабия БНТ 1 / БНТ 3
21.06 22:00–00:00 Белгия – Иран БНТ 1 / БНТ 3
22.06 01:00–03:00 Уругвай – Кабо Верде БНТ 1 / БНТ 3
22.06 04:00–06:00 Нова Зеландия – Египет БНТ 1 / БНТ 3
22.06 20:00–22:00 Аржентина – Австралия БНТ 1 / БНТ 3
23.06 00:00–02:00 Франция – Ирак БНТ 1 / БНТ 3
23.06 03:00–05:00 Норвегия – Сенегал БНТ 1 / БНТ 3
23.06 06:00–08:00 Йордания – Алжир БНТ 3
23.06 20:00–22:00 Португалия – Узбекистан БНТ 1 / БНТ 3
23.06 23:00–01:00 Англия – Гана БНТ 1 / БНТ 3
24.06 02:00–04:00 Панама – Хърватия БНТ 1 / БНТ 3
24.06 05:00–07:00 Колумбия – ДР Конго БНТ 1 / БНТ 3
24.06 22:00–00:00 Швейцария – Канада БНТ 1
24.06 22:00–00:00 Босна и Херцеговина – Катар БНТ 3
25.06 01:00–03:00 Шотландия – Бразилия БНТ 1
25.06 01:00–03:00 Мароко – Хаити БНТ 3
25.06 04:00–06:00 Чехия – Мексико БНТ 1
25.06 04:00–06:00 Република Южна Африка – Република Корея БНТ 3
25.06 23:00–01:00 Германия – Еквадор БНТ 1
25.06 23:00–01:00 Кюрасао – Кот д’Ивоар БНТ 3
26.06 02:00–04:00 Тунис – Нидерландия БНТ 1
26.06 02:00–04:00 Япония – Швеция БНТ 3
26.06 05:00–07:00 Турция – САЩ БНТ 1
26.06 05:00–07:00 Парагвай – Австралия БНТ 3
26.06 22:00–00:00 Норвегия – Франция БНТ 1
26.06 22:00–00:00 Сенегал – Ирак БНТ 3
27.06 03:00–05:00 Уругвай – Испания БНТ 1
27.06 03:00–05:00 Кабо Верде – Саудитска Арабия БНТ 3
27.06 06:00–08:00 Нова Зеландия – Белгия БНТ 1
27.06 06:00–08:00 Египет – Иран БНТ 3
28.06 00:00–02:00 Панама – Англия БНТ 1
28.06 00:00–02:00 Хърватия – Гана БНТ 3
28.06 02:30–04:30 Колумбия – Португалия БНТ 1
28.06 02:30–04:30 ДР Конго – Узбекистан БНТ 3
28.06 05:00–07:00 Йордания – Аржентина БНТ 1
28.06 05:00–07:00 Алжир – Австрия БНТ 3

28.06 22:00–00:00 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3
29.06 20:00–22:00 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3
29.06 23:30–01:30 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3
30.06 04:00–06:00 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3
30.06 20:00–22:00 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3
01.07 00:00–02:00 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3
01.07 04:00–06:00 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3
01.07 19:00–21:00 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3
01.07 23:00–01:00 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3
02.07 03:00–05:00 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3
02.07 22:00–00:00 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3
03.07 02:00–04:00 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3
03.07 06:00–08:00 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3
03.07 21:00–23:00 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3
04.07 01:00–03:00 Среща от 1/16-финалите БНТ 1 / БНТ 3

04.07 20:00–22:00 Среща от 1/8-финалите БНТ 1 / БНТ 3
05.07 00:00–02:00 Среща от 1/8-финалите БНТ 1 / БНТ 3
05.07 23:00–01:00 Среща от 1/8-финалите БНТ 1 / БНТ 3
06.07 03:00–05:00 Среща от 1/8-финалите БНТ 1 / БНТ 3
06.07 22:00–00:00 Среща от 1/8-финалите БНТ 1 / БНТ 3
07.07 03:00–05:00 Среща от 1/8-финалите БНТ 1 / БНТ 3
07.07 19:00–21:00 Среща от 1/8-финалите БНТ 1 / БНТ 3
07.07 23:00–01:00 Среща от 1/8-финалите БНТ 1 / БНТ 3

09.07 23:00–01:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 / БНТ 3
10.07 22:00–00:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 / БНТ 3
12.07 00:00–02:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 / БНТ 3
12.07 04:00–06:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 / БНТ 3

14.07 22:00–00:00 Полуфинална среща БНТ 1 / БНТ 3
15.07 22:00–00:00 Полуфинална среща БНТ 1 / БНТ 3

19.07 00:00–02:00 Среща за 3–4 място БНТ 1 / БНТ 3

19.07 22:00–00:00 Финал, Ню Йорк БНТ 1 / БНТ 3

Снимки: Imago

Интер и Ливърпул преговарят за халф в Монте Карло

