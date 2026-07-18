Цените на билетите за финала на Мондиал 2026 бележат постоянен ръст

С наближаването на Мондиал 2026, цените на билетите за финалния мач продължават да се покачват. Според данни на американската компания „Тикетмастър“ това е отражение на изключително високото търсене за събитието, което се очаква да привлече милиони фенове от цял свят.

Средната цена на пропуск за финала вече е над 3000 долара, което представлява увеличение от 15% само за последната седмица. Най-скъпите места се предлагат за внушителните 10 000 долара, докато най-достъпните варианти започват от около 1500 долара. От „Тикетмастър“ отчитат, че най-голям интерес към момента има от фенове в САЩ и Мексико, следвани от привърженици от Канада, Великобритания и Германия.

Експертите в бранша прогнозират, че тази тенденция на покачване ще се запази с наближаването на турнира. Те отправят призив към феновете да бъдат внимателни и да закупуват билети единствено от оторизирани дистрибутори, за да се предпазят от измами и фалшиви пропуски.

Мондиал 2026 ще бъде исторически, тъй като за първи път в него ще участват 48 национални отбора. Мачовете ще се играят в 16 града домакини, а големият финал е насрочен за стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси.

За сравнение, данните от услугата за проследяване на билети „ТикетДейта.ком“ показват динамика в цените и при предишни турнири. Например, за хипотетичен финал между Аржентина и Испания, средната цена на билет в петък сутринта е била 7612 долара, след като в понеделник е паднала до 6636 долара. Това представлява ръст от 10% за три дни.

Цените за полуфиналните срещи също варират значително. Билетите за мач между Аржентина и Англия са се продавали средно за 3177 долара, докато за двубой между Испания и Франция феновете са плащали по 1315 долара. Стойността на пропуск за мача за третото място между Франция и Англия в Маями е била 653 долара, отбелязвайки спад от 61% в рамките на три дни.

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Интересен факт е, че присъствието на високопоставени лица също влияе на пазара. Обявяването, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъства на финала, е довело до временен пик в цените. През октомври миналата година билетите са достигнали 13 650 долара, преди да паднат до 6336 долара месец по-късно. С началото на турнира на 11 юни цената отново се е покачила над 8000 долара, достигайки връх от 12 129 долара на 23 юни, след което отново е последвал спад.

Финалът между Испания и Аржентина е в утрешния 19 юли и ще стартира от 22:00 часа българско време. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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