Европа, Азия и Северна Америка с обща позиция против Инфантино

Европа, Азия и Северна Америка изглежда са обединени в позицията си срещу президента на ФИФА Джани Инфантино. УЕФА, КОНКАКАФ (Конфедерацията на Северна Америка и карибските страни) и Азиатската футболна конфедерация публикуваха общо отворено писмо, в което обвиниха Инфантино в това, че e нарушил доверието “чрез измама”.

Писмото е подписано от президентите и генералните секретари на трите конфедерации. В него се казва, че предложението на президента на ФИФА да продава части от турнирите на централата на частни инвеститори е поставило под съмнение “почтеността на играта и почтеността на онези, които са избрани да я ръководят”.

🔺 NEW: Gianni Infantino has been accused of “deception” over his World Cup sell-off plan by three Fifa vice-presidents who are understood to have opened talks over possible rival competitions.



✍️ @martynziegler



https://t.co/M3MpdncKb0 — Times Sport (@TimesSport) August 10, 2026

Инфантино оттегли предложението си след бурния протест, който последва и заплахата на УЕФА да бойкотира всички турнири на ФИФА. “Когато доверието е нарушено чрез измама, когато дадено лице се постави над колектива, поверил му власт, това задължение е изоставено”, се казва в писмото.

В него Инфантино не е споменат по име. Източници обаче споделят пред “Би Би Си”, че това трябва да бъде видяно като възможност за него да подаде оставка и да напусне поста си с достойнство. Президентът на ФИФА на този етап няма намерение да прави това. След срещата в световната футболна централа миналата седмица последваха изявления от страна на ФИФА, в което те отговориха на атаките и заявиха, че те са “съгласувани усилия” за “подкопаването” на организацията и Инфантино.

Gianni Infantino surely cannot survive as FIFA president now. UEFA, AFC and CONCACAF have begun preliminary discussions about the possibility of organizing competitions among themselves to ensure that players can continue to compete - such as in the Women’s Under-20s World Cup… pic.twitter.com/jJgMjao1CO — Henry Winter (@henrywinter) August 10, 2026

В писмото е поискан и прегледът на случилото се последните седмици да бъде извършен от независима трета страна, след като ФИФА се ангажира да представи доклад пред Съвета на ФИФА през октомври.

"В неотдавнашното писмо ФИФА с вицепрезидентите си и 211 асоциации-членове признаха, че в процеса са допуснати грешки. В него обаче не признаха, че самото предложение е неправилно и не се признава, че опитът да се продадат дялове за участие в Световното първенство по футбол е грубо недоразумение - не просто процедурна грешка, а фундаментално нарушение на доверието към самите институции, на които служи ФИФА", се казва в писмото.

🚨 BREAKING ! L'UEFA, l'AFC et la CONCACAF s'unissent dans une attaque extrêmement forte contre Gianni Infantino via une lettre ouverte à la famille du football. 🌍⚔️



Les trois confédérations réclament une enquête totalement indépendante sur le projet FIFA Forward Enterprise et… pic.twitter.com/t9qg5Vl9Qa — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 10, 2026

Преди да излязат с тази позиция трите конфедерации са обсъждали следващите си стъпки. Дискутиран е потенциален бойкот на Световното първенство и квалификациите за него. Те са говорили за възможността да бъдат организирани турнири с участието на страните от трите конфедерации, ако Джани Инфантино остане на поста си. Президентът на ФИФА има сериозна подкрепа от Африка и Южна Америка, но това може да не е достатъчно.

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