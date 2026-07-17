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Дим от горски пожари заплашва финала на Световното първенство

  • 17 юли 2026 | 11:02
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Дим от горски пожари заплашва финала на Световното първенство

Ню Йорк се събуди в четвъртък с трудно разпознаваем пейзаж. Силуетът на Манхатън изчезна зад гъст сив облак, а маските, почти забравени след пандемията, отново се появиха по улиците. Три дни преди финала на Световното първенство между Испания и Аржентина, горските пожари в Канада поставиха най-голямото спортно събитие на планетата под неочаквана заплаха. Властите следят качеството на въздуха час по час, като прогнозите са оптимистични, но окончателното решение ще зависи от ситуацията в небето над Ню Джърси.

Притеснение съществува, но във ФИФА никой не говори за предстоящо отлагане. Димът от горските пожари в Канада постави стадион „МетЛайф“ под постоянно наблюдение. Не защото има непосредствена заплаха от отмяна, а защото качеството на въздуха се превърна в основен фактор, който тревожи здравните и метеорологичните власти в Ню Йорк и Ню Джърси.

Властите издадоха предупреждения за замърсяване на въздуха, като препоръчаха намаляване на физическата активност на открито и повишено внимание, особено за хората с респираторни заболявания. Индексът, който всички следят, е AQI (Индекс за качеството на въздуха) – скалата, която измерва концентрацията на замърсяващи частици във въздуха и която може да се промени драстично за часове в зависимост от вятъра. Въпреки това, не сивото небе ще реши дали финалът ще се играе. Нито пък миризмата на дим, която вече се усеща в голяма част от метрополния район на Ню Йорк. Това, което наистина има значение, е индексът AQI.

Когато този индекс надхвърли определени нива, здравните власти считат, че въздухът вече не е безопасен за извършване на интензивни упражнения. В четвъртък различни измервателни станции определиха качеството на въздуха като „нездравословно за чувствителни групи“ и дори „опасно“ в някои моменти от деня в райони на Ню Джърси. Тук обаче се появява една от големите неизвестни на Световното първенство: ФИФА никога не е обяснявала публично какъв би бил точният праг за отлагане на мач поради замърсяване на въздуха. Всичко ще остане в ръцете на здравните и метеорологичните власти и зависи от това дали в даден момент ще бъде достигнато нездравословно ниво.

Въпреки притесненията, метеорологичните модели са в полза на финала. Синоптичните служби прогнозират интензивни валежи през събота и навлизането на студен фронт в ранните часове на неделя, който би трябвало да измести голяма част от натрупания дим над Ню Йорк и Ню Джърси преди началото на мача. Поради тази причина нито властите, нито ФИФА в момента обмислят сценарий за отлагане. Разбира се, експертите напомнят, че разпространението на дима зависи от вятъра и ситуацията може да се промени бързо. Затова измерванията продължават да се актуализират почти в реално време.

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Снимки: Gettyimages

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