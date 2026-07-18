Емилиано Мартинес: Понякога плача, като си помисля какво постигнахме

Пресконференцията преди финала на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико между Испания и Аржентина се превърна в грандиозно събитие в Ню Йорк. За първи път преставители на финалистите на Световно първенство говориха два дни преди самия сблъсък, а един от хората, които разговаря пред журналистите и плеядата от звезди в Ню Йорк от страна на "гаучосите" бе вратарят Емилиано Мартинес.

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„Първо трябва да спечелим, фокусирам се само върху това. Не мисля за нищо друго. Преодоляването на трудностите е заслуга на целия отбор, от години градим нещо, което е трудно да се опише с думи. Понякога плача сам, като си помисля какво сме постигнали. Остава да се насладим на момента. Като професионален футболист човек не осъзнава къде се намира. Трябва да се наслаждаваме на мига, той ще се помни цял живот“, започна Мартинес.

Това е бъде втори финал на Световно първенство за стража на Аржентина, след като той пази за "албисилесте" при триумфа им на Мондиал 2022 в Катар, когато направи ключово спасяване на финала срещу Франция в продълженията на мача, а след това бе основен фактор при победата след изпълнение на дузпи.

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„Истината е, че се чувствам много спокоен. Ако ме видите в квалификациите... в крайна сметка много хора си мислят, че вратарят играе добре, само когато спасява. Но има много повече: да излезеш при центриране, да си спокоен, когато топката се връща назад... това са футболни аспекти, които показват на съотборниците ми, че „Дибу“ е спокоен. Аз трябва да им давам сигурност отзад, те са много добри и така се фокусират единствено напред. Моята работа е да им помагам, когато имат най-голяма нужда от мен. Слава Богу, на това Световно първенство бележим по три гола на мач“, коментира Мартинес.

Той бе запитан и за физическото си състояние в навечерието на двубоя и разкри, че все още се възстановява.

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„Ръката все още ме боли, всеки ден. Избегнах операцията, знаех, че ще ме боли ужасно... всички специалисти, с които се консултирах, ми казваха, че трябва да се оперирам или няма да мога да играя. В цялата групова фаза не можех да тренирам с отбора и това ми повлия, защото е нещо, което обожавам. След това, от мача с Египет насам, тренирам нормално и се чувствам много по-добре“, сподели Мартинес.

Emiliano Martínez tried to translate the English question to Lionel Messi, but Messi asked him to stop. He understood the question. 😅 pic.twitter.com/0XjBi0bmds — MC (@CrewsMat10) July 17, 2026

Вратарят говори и за това, че аржентинският национален отбор отново е фактор сред футболните фенове в страната, където включително и децата с голямо вълнение очакват всяка следваща изява на играчите.

„Огромно е да виждаш толкова много деца, които искат да станат вратари. Винаги казвам на родителите децата им да стават нападатели, а не вратари. Този пост е много труден. Казвам им да работят и се надявам да ме виждат като пример за саможертва и преодоляване на трудности. Ако бях само фен, щях да плача по същия начин, както и на вратата. Винаги съм бил фанатик на тема национален отбор. Когато заминах за Англия, винаги съм имал в главата си идеята да бъда вратар на Аржентина. Бил съм в юношеските формации и когато стигнах до мъжкия отбор, не беше нещо ново за мен. Не знам как ще ни запомнят... важно е как ние се идентифицираме с хората. Да бъдем аржентинци, да говорим на терена, а не извън него. Момчетата в националния отбор идват от скромни семейства, от хора, чиито родители работят, трудови хора... имаме сплотеност в групата, израснахме с всяка изминала година и искам да ни помнят като всеки друг аржентинец. Ние сме работници и дори когато нещата са трудни, продължаваме напред“, коментира Мартинес.

Накрая Мартинес сподели и няколко думи за опонентите от Испания, като не спести суперлативите си по техен адрес.

„Те са страхотен отбор. Познавам много от играчите им, те играят в Премиър лийг, следя много и Ла Лига, моят съотборник Пау Торес винаги гледа мачовете. Имат страхотен треньор, който познава много добре нашия. Не става въпрос само за Ямал, те имат страхотна група. Работят много за отбора, неслучайно стигнаха до финала. Имат своите оръжия... но и ние имаме нашите. Дано се получи мач, който зрителите ще помнят дълго време“, завърши Мартинес.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Аржентина и Испания излизат на “зеления килим” в утрешния 19-и юли (неделя), а първият съдийски сигнал ще прозвучи в 22:00 часа българско време. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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