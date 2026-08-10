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Ираола: В момента нямаме енергия да играем на ниво 90 минути

  • 10 авг 2026 | 09:42
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Ираола: В момента нямаме енергия да играем на ниво 90 минути

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола смята, че тимът му не може да запази нужното ниво в играта си след втората поредна загуба в рамките на предсезонната подготовка. "Червените" изпуснаха аванс от два гола през второто полувреме за втори пореден мач, отстъпвайки с 2:3 на Монако като домакини на "Анфийлд", а съставът на Ираола е поставен пред сериозни въпросителни преди откриващия си мач за сезона в първенството срещу Нюкасъл на 23 август.

"Играхме много добре през първото полувреме, особено в първите 30 минути, но в момента вероятно нямаме много от необходимото ниво, за да играем така. Спечелихме първите два мача (б.а. 4:2 срещу Съндърланд и 1:0 срещу Рексъм), но в последните два не можехме да задържим нивото си високо през цялото време. Веднага щом направим някои промени, играчите започват да се уморяват и не можем да задържим нивото, така че имаме работа за вършене", заяви Андони Ираола пред клубната телевизия.

Капитанът Вирджил ван Дайк, вратарят Алисон Бекер и крилото Коди Гакпо направиха първата си поява на терена след Световното първенство по-рано през лятото и все още не изглеждаха напълно готови за темпото, което ще се очаква през сезона във Висшата лига.

"Проблемът в момента е, че те може би нямат енергия за 90 минути и започват да се уморяват. Ще отнеме малко време, трябват ни повече тренировки с тях. Все пак можем да извлечем много позитиви, но и много негативи от днес", каза испанският специалист, който беше назначен през юни след уволнението на Арне Слот.

Според Ираола тимът му също така ще внимава с подхода си към новото попълнение Жереми Жаке, който получи контузия в рамото през февруари, а сега се бори с проблем в коляното. "Чудехме се дали да го включим в състава днес. Решихме да не го правим, но той трябва да бъде готов за следващия мач. Отнема малко повече време, отколкото очаквахме", обясни наставникът на Ливърпул.

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Снимки: Imago

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