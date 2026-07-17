Гари Невил пак "захапа" Ромеро: Трябва да прегръщате Меси всеки ден

Размяната на остри думи между Гари Невил и Кристиан Ромеро продължава. Тези дни бившият национал на Англия заяви, че според него Ромеро и партньорът му в центъра на отбраната на Аржентина Лисандро Мартинес са “най-добрата лоша двойка централни защитници”. На това футболистът на Тотнъм отговори с репликата: “Дано като се пенсионирам, да не съм толкова глупав като него”.

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Невил обаче продължи, като припомни, че тимът на Аржентина е допуснал шест гола в четири срещи от елиминациите и изстреля фразата, която вече подпали социалните мрежи: „Тези двамата трябва да ходят и да прегръщат Лионел Меси всяка минута от всеки ден. Защото, честно казано, той е този, който трябва да ги измъква от кашата, след като са допуснали два гола срещу Египет, два срещу Кабо Верде, един срещу Швейцария и един срещу Англия“.

Въпреки това англичанинът побърза да уточни, че никога не е поставял под въпрос таланта им. „Казах също, че са невероятни. Те са природна стихия. Печелят всяка спорна топка и имат изключителен характер“, обясни той. Веднага след това обаче отново премина в атака: „Те правят грешки. Много грешки. Преминават от възвишеното към нелепото“.

Gary Neville responds after Cristian Romero called him out over his Argentina criticism 🗣️🇦🇷 pic.twitter.com/zhAFd9cSdH — EPL Bible (@EPLBible) July 17, 2026

Дори силното световно първенство на „Кути“ Ромеро не е променило мнението му. Невил припомни последния сезон на аржентинеца във Висшата лига, за да подкрепи аргумента си. „Той игра в отбор, който беше близо до изпадане и допусна 65 гола. Мисля, че знам за какво говоря, когато гледам един играч“, настоя той. „Смятам, че Ромеро все още е сравнително млад. Все още не е опитен защитник. Без Меси щяхме да говорим много повече за тях. Това, което видяхме снощи, беше абсолютен гений“, завърши Невил.

Ромеро се подигра на Гари Невил: Дано като се пенсионирам, да не съм толкова глупав като него

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