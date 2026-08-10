Барселона и Манчестър Сити са все по-близо до споразумение за Родри

Барселона и Манчестър Сити са съвсем близо до финално споразумение за трансфера на Родри. Според “Мундо Депортиво” фиксираната сума ще бъде в размер на около 55 милиона евро, като все още се доуточнява размерът на бонусите. Възможно е в сделката да бъде включен и играч на каталунците, който да поеме в обратна посока, но изданието не посочва конкретни имена.

Самият Родри вече договори личните си условия с "блаугранас".

Барселона отправи първата си оферта към Манчестър Сити за Родри

Вчера мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска заяви, че очаква в петък Родри да започне тренировки с “гражданите”, но дотогава най-вероятно трансферът му на "Камп Ноу" ще бъде финализиран.

Преди три дни Барселона отправи първата си оферта към Сити за носителя на “Златната топка”. Тя беше на стойност 45 милиона евро плюс допълнителни 10 милиона под формата на бонуси, но веднага бе отхвърлена от английския тим.

Междувременно Манчестър Сити е все по-близо до това да завърши трансфера на Аюб Буади от Лил.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Barcelona are reportedly on the verge of reaching an agreement with Manchester City for Rodri.



The deal could be worth around €55m in fixed fees plus add-ons, with a Barça player potentially included in the package.



Only minor details are left to resolve… pic.twitter.com/V1GtgFD0dE — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 10, 2026

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