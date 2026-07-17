Арестуван на "секс парти": срамната глава от историята на рефера на финала

ФИФА обяви, че словенският съдия Славко Винчич ще ръководи финала на Световното първенство в неделя между Испания и Аржентина. Назначението идва шест години, след като реферът беше арестуван при полицейска акция срещу наркотици и проституция по време на „секс парти“. Това се случи през май 2020 г. в Босна и Херцеговина.

Реферът твърди, че е присъствал на събитието след покана за бизнес обяд в босненския град Биелина, но се озовал в центъра на полицейска акция и бил арестуван заедно с Тияна Максимович, която според полицията е била лидер на мрежа за проституция. Винчич не е бил обвинен в пряко участие в престъпната дейност и е бил разпитан като свидетел, преди да бъде освободен.

През 2021 г. въпросната Тияна Максимович се призна за виновна по обвинението в международно склоняване към проституция, като за нея беше предложена присъда от една година затвор.

По време на акцията полицията задържа общо девет жени и 26 мъже, като са иззети четири пакета кокаин, 10 пистолета, три предпазни жилетки и над 10 000 евро в различни валути.

Пред словенското издание „Вечер“ Славко Винчич заявява, че няма нищо общо с групата. „Озовах се в това ранчо случайно. Имам собствена компания и бях в Босна и Херцеговина за бизнес среща“, казва той.

„Приех покана за обяд, което се оказа най-голямата ми грешка. Съжалявам за това. Седях на маса с моята компания, когато изведнъж дойде полицията и се случи каквото се случи. Нямам нищо общо с групата, която беше арестувана и задържана, нито пък моите бизнес партньори. Да, наистина ни отведоха в полицията, разпитаха ни като свидетели и когато се оказа, че дори не ги познаваме, ни позволиха да си тръгнем.“

Председателят на Асоциацията на футболните съдии на Словения Владо Шайн защити своя рефер: „Според информацията, която събрахме от официални и неофициални източници, а и не на последно място от самия Славко, той не е заподозрян в нищо и срещу него не е образувано производство.“

„Той се е озовал на грешното място в грешното време. Бил е поканен на парти, където е имало голяма група хора, повечето от които не е познавал... Смятам тази история за низ от нещастни обстоятелства.“

Винчич вече ръководи финала на Шампионската лига през 2024 г. между Борусия Дортмунд и Реал Мадрид. Единственият предишен мач на Аржентина, който е свирил, е на Световното първенство през 2022 г., когато Меси и компания бяха сензационно победени от Саудитска Арабия.

Това лято той е ръководил три мача: победата на Мексико над Еквадор в елиминациите, равенството на Бразилия с Мароко и победата на Алжир над Йордания.

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