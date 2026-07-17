Родри: Трябва да сме агресивни и много внимателни с Меси

Испанският национал Родри подчерта ключовата роля на аржентинската звезда Лионел Меси за световния шампион Аржентина преди финалния сблъсък на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Двата тима ще се изправят един срещу друг на 19-и юли (неделя) в Ийст Ръдърфорд, а халфът на Манчестър Сити призова за комбинация от агресия и специално внимание срещу капитана на „албиселесте“.

🥹 El MENSAJE de RODRI al VESTUARIO antes de Francia que se repite en la FINAL 💪🏻



✍️ Lee la entrevista completa al capitán de la @SEFutbol en @diarioas



📹 @GuilleCasquero @AS_Tavero @juanjimenista #NuestroMejorMundial pic.twitter.com/HxyPf1M4Jq — Diario AS (@diarioas) July 17, 2026

„Трябва да го държим далеч от нашето наказателно поле. Когато се наложи да се защитаваме, ще трябва да сме по-близо до него и да действаме по-агресивно. Нашият отбор прилага висока преса и това ще бъде от решаващо значение в неделя. Лео често е непредсказуем и трябва да бъдем изключително внимателни с него“, заяви Родри пред вестник „АС“.

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„Толкова много години на най-високо ниво. На неговата възраст да бъде в такава форма и да е най-добрият играч на Световното първенство е наистина невероятно. За тях той е повече от футболист. Той е лидер и пример за подражание. Целият отбор на Аржентина трябва да бъде контролиран във всеки аспект от играта“, завърши испанският национал.

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Мечът между Испания и Аржентина в неделя, както и всички 104 срещи Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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