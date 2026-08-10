Моуриньо разкри, че е трябвало да наследи сър Алекс в Ман Юнайтед, но любовта му към Челси се оказала по-силна

Жозе Моуриньо разкри, че е подписал договор, за да наследи сър Алекс Фъргюсън като мениджър на Манчестър Юнайтед през 2013 година, но в крайна сметка се е отказал със сълзи от сделката, за да се върне в Челси. Футболният свят беше разтърсен, когато шотландското величие обяви, че се пенсионира, след като спечели 13-ата си титла във Висшата лига по време на период на несравнима доминация на тима от „Олд Трафорд“. Юнайтед не успява да се върне на върха в английския футбол, откакто Фъргюсън се оттегли, а наследникът му Дейвид Мойс беше уволнен само след 10 месеца начело.

По-късно Моуриньо беше привлечен, като прекара две години и половина начело от 2016-а, но разкри в нов документален филм на Netflix за живота му, че се е бил съгласил да отиде в клуба още по-рано. „Отидох в Челси през 2013 година, но през този период има нещо, което никой не знае“, заяви португалецът във филма „Моуриньо“. „Мисля, че мога да кажа, защото не наранявам никого с истината и мисля, че целта на тази работа, която вършим, е да кажем истината. Когато напуснах Реал Мадрид, подписах с Манчестър Юнайтед, за да отида там след сър Алекс. Разбира се, бях много поласкан, защото Манчестър Юнайтед е невероятно привлекателен. Когато казвам, че Реал Мадрид е най-големият клуб в света, трябва да кажа, че Манчестър Юнайтед е много, много близо. Но едно е любовта към футбола, а друго е любовта към определен клуб. Мисля, че това е по-силно от любовта към футбола и като цяло след Реал Мадрид имах нужда да чувствам, че съм обичан“, продължи Жозе Моуриньо.

Фъргюсън беше сред футболните фигури, интервюирани за новия документален филм, като признава, че е бил обзет от илюзията, че Моуриньо приема офертата, преди ситуацията да се промени за броени часове.

„Рано вечерта той ми се обади и плачеше“, коментира легендата на Юнайтед и допълни: „И каза: „Алекс, не мога да го понеса - дадох дума на Челси и няма да я наруша.“ Мога да разбера причината, която ми даде, но бях разочарован.“

Жозе Моуриньо имаше силна връзка с Челси, след като изведе отбора до две титли във Висшата лига, Купа на Футболната асоциация на Англия и две Купи на лигата по време на един незабравим първи период за него в клуба. Португалецът преодоля разногласията със собственика Роман Абрамович, за да се завърне на „Стамфорд Бридж“, след като напусна Реал Мадрид, спечели още една титла в първенството и Купата на лигата, преди да бъде уволнен през декември 2015 година.

„За мен беше драматично да загубя шанса да бъда треньорът, който да наследи сър Алекс Фъргюсън, но не съжалявам, защото това беше решение, което взех със сърце“, призна Моуриньо, който отново се завърна начело на Реал Мадрид. „И мисля, че природата казва нещо - когато правиш нещо от любов, никога не правиш нищо лошо. Направих го от любов. Върнах се с чувството, че се прибирам у дома, но с голяма отговорност, защото това, което направих преди, е история, а човек не иска да унищожи наследството си“, заяви още Жозе Моуриньо.

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