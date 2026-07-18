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Вижте феноменалната футболна колекция с българско присъствие, привличаща феновете от цял свят в центъра на Ню Йорк

  • 18 юли 2026 | 12:07
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В най-известната сграда на Ню Йорк - Емпайър Стейт Билдинг феновете на футбола могат да видят уникална по рода си колекция с над 100 футболни фланелки, всяка една от тях с историческа стойност.

Специално за Мондиал 2026 със съдействието на Classic Football Shirts има изложба с по шест екипа, с които са се играли мачове на Мондиал 1986 в Мексико, 1990 в Италия, 1994 в САЩ, 1998 във Франия, 2002-а в Япония и Южна Корея, 2006-а в Германия, 2010-а в ЮАР, 2014-а в Бразилия, 2018-а в Русия и 2022 в Катар. Като на всеки един от тези турнири има оригинална фланелка на всеки от отбори в първата четворка.

Освен това има специални автентични екипи на всички участници на Мондиал 2026, но не с актуалните им играчи, а със звездите им от близкото минало.

Нацианолницт отбор на България от 32 години не участва на най-важния футболен форум в света, но въпреки това има сериозно участие в тази колекция. Екипът на Златко Янков е един от шестте оригинални екипи зад табелката на Мондиал`94.

Освен екипа на родния халф за първото световно в САЩ са изложени още екипите на световния шампион Алдаир, на Джузепе Синьор от Италия, както и на Карлос Валдерама.

Освен това има фланелка на Мексико от мача с България в историческия за “лъвовете” първи осминафинал на Мондиала в Мексико през 1986-а, която се играе на "Ацтека" през почти 116 000.

Оригинални екипи на Роналдо - Феномена, Зинедин Зидан, Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Лука Модрич, Дейвид Бекъм, Денис Бергкамп, Давор Шукер, Хамес Родригес, Кафу, Робин Ван Перси, Неймар, и Луис Суарес са само част от страхотната колекция.

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