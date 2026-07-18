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Димът от пожарите в Канада няма да застраши финала

  • 18 юли 2026 | 09:46
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Димът от пожарите в Канада няма да застраши финала

Димът от горски пожари в Канада ще има минимално въздействие върху финала на Мондиала в неделя (22:00 часа българско време) в Ню Джърси, съобщи метеорологичната агенция AccuWeather. Над 80 000 души ще гледат двубоя между Испания и Аржентина на стадион “МетЛайф”, който ще определи шампиона.

Гъст дим от стотици горски пожари в Канада обхвана голяма част от САЩ тази седмица, което доведе до предупреждения от властите за качеството на въздуха. Данните сочат, че качеството ще да бъде под „добри нива“ в неделя в Ийст Ръдърфорд (Ню Джърси), информира AccuWeather, но се очаква подобрение спрямо „лошите до нездравословни“ условия днес.

„Не би трябвало да е толкова лошо. Ще бъде и по-малко влажно в сравнение със събота, което ще осигури по-комфортни условия“, коментира метеорологът Адам Доути, цитиран от БТА.

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