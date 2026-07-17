Президентът на Аржентина няма да присъства на финала от суеверие

Президентът на Аржентина Хавиер Милей съобщи, че няма да присъства на финала на Световното първенство срещу Испания от суеверие. Двубоят за трофея е в неделя вечер в Ню Джърси от 22:00 часа българско време.

В интервю за радиостанция "Ел Обсервадор" той заяви, че ще гледа двубоя в резиденцията си в Оливос, откъде е проследил и предходните срещи. Той добави, че дори има специално яке, с което гледа мачовете. Той разказа, че го е свалил по време на четвъртфиналния мач с Швейцария, когато швейцарците са вкарали, но след това го е облякъл отново и няма намерение да го сваля по време на срещата с Испания.

Според поверието "кабала", което е широко разпространено в Аржентина, феновете трябва да пресъздават същите условия, когато любимият им отбор е спечелил, за да може той да продължи с победите, отбелязва БТА.

Аржентина се стреми към втора поредна и общо четвърта титла от мондиали.

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