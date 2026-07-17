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Президентът на Аржентина няма да присъства на финала от суеверие

  • 17 юли 2026 | 10:59
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Президентът на Аржентина Хавиер Милей съобщи, че няма да присъства на финала на Световното първенство срещу Испания от суеверие. Двубоят за трофея е в неделя вечер в Ню Джърси от 22:00 часа българско време.

В интервю за радиостанция "Ел Обсервадор" той заяви, че ще гледа двубоя в резиденцията си в Оливос, откъде е проследил и предходните срещи. Той добави, че дори има специално яке, с което гледа мачовете. Той разказа, че го е свалил по време на четвъртфиналния мач с Швейцария, когато швейцарците са вкарали, но след това го е облякъл отново и няма намерение да го сваля по време на срещата с Испания.

Според поверието "кабала", което е широко разпространено в Аржентина, феновете трябва да пресъздават същите условия, когато любимият им отбор е спечелил, за да може той да продължи с победите, отбелязва БТА.

Аржентина се стреми към втора поредна и общо четвърта титла от мондиали.

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