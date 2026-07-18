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Световен шампион за Меси: Знаеш какво ще направи и пак не можеш да го спреш

  • 18 юли 2026 | 12:35
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На 39-годишна възраст Лионел Меси се готви да изиграе своя трети финал на Световно първенство. След загубата от Германия през 2014 г. и триумфа срещу Франция през 2022 г., „албиселесте“ ще се изправи срещу Испания тази неделя (22:00 ч. българско време) с амбицията да спечели четвърта световна титла в историята си.

Носителят на трофея с Франция отпреди осем години Самюел Юмтити сподели някои от спомените си с Лионел Меси. Двамата играха рамо до рамо в Барселона между 2016 г. и 2021 г.

“Лео е много добро момче. Интровертен и срамежлив е, но знае как да се шегува и да закача другите. На отборните вечери винаги беше с нас и се смееше. Той е човешко същество като всички останали”, коментира Юмтити в предаването „Афтър Фут“ по радио “Ер Ем Се”.

“Разбира се, че успяваше да ме преодолее на тренировки - продължи той по адрес на Меси. - Трудно е. Казвам, че е лудак, но в добрия смисъл на думата. Колкото и да се опитваш да предвидиш какво ще направи, кълна се, в някои моменти е невъзможно. Знаеш какво ще направи, но той пак го прави. Например, когато винаги фалцира топката към далечния ъгъл, дори вратарят знае. Той притежава нещо, което никой друг няма. Необяснимо е.“

На този Мондиал нападателят отбеляза осем гола и направи четири асистенции в седем изиграни мача. „Щастливите рикошети – това е изцяло той. Понякога си мисля, че вижда играта предварително. Вижда какво ще направиш, невероятно е“, сподели още Юмтити за бившия си съотборник. „Ето защо за мен няма дебат, когато говорим за Кристиано Роналдо. Той е невероятен атлет и невероятен играч, със страхотна статистика, но що се отнася до футбола, няма спор в сравнение с Меси.“

За Лионел Меси този финал несъмнено ще бъде символичен, тъй като е срещу Испания – страна, в която той пристига едва на 13-годишна възраст.

Иначе 32-годишният Юмтити вече се отказа от футбола заради чести контузии.

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