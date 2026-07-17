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Световните шампиони пристигнаха в Ню Джърси

  • 17 юли 2026 | 18:33
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Действащият световен шампион Аржентина вече е в Ню Джърси преди дългоочаквания финал срещу Испания в неделя.

Победата с 2:1 на полуфинала срещу Англия изкара десетки хиляди по улиците на Буенос Айрес за бурни празненства. Успехът бележи поредния забележителен обрат, който демонстрира упоритостта на отбор, намиращ се само на една победа от това да защити титлата си.

Организаторите обаче съобщиха, че може да има проблеми с чистотата на въздуха заради възникнали огромни горски пожари. Въпреки притесненията, метеорологичните модели са в полза на финала.

Синоптичните служби прогнозират интензивни валежи през събота и навлизането на студен фронт в ранните часове на неделя, който би трябвало да измести голяма част от натрупания дим над Ню Йорк и Ню Джърси преди началото на мача. Поради тази причина нито властите, нито ФИФА в момента обмислят сценарий за отлагане. Разбира се, експертите напомнят, че разпространението на дима зависи от вятъра и ситуацията може да се промени бързо.

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