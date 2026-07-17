Финалът на Световното първенство е най-скъпото спортно събитие в историята на САЩ

Финалът на Мондиала в неделя ще бъде най-скъпото спортно събитие, провеждано някога в САЩ, по отношение на цените на билетите на вторичните пазари. Според данни от „ТикПик“ средната цена на билета за сблъсъка между Аржентина и Испания надминава други големи събития като „Супербоул“ и финалите на НБА.

Най-ниската цена за един билет за финала е 6943 долара, което е лек спад от приблизително 7200 долара преди Аржентина да победи Англия в сряда и да си осигури място в мача за титлата. Средната покупна цена за финала е 11 327 долара според „ТикПик“ – най-високата, регистрирана някога. Към сряда следобед най-скъпата покупка на билети за финала е била за два пропуска в сектор 115А на стадион „МетЛайф“ на цена от 28 479 долара всеки, или общо 56 958 долара.

Според „ТикПик“, които изчисляват най-скъпите билети въз основа на средната покупна цена, следващите най-скъпи спортни събития в историята на САЩ са:

„Супербоул LVIII“ през 2024 г. (Сан Франциско Фортинайнърс срещу Канзас Сити Чийфс): 9 411 долара „Супербоул LV“ през 2021 г. (Тампа Бей Бъканиърс срещу Канзас Сити Чийфс): 7 313 долара „Супербоул LIV“ през 2020 г. (Канзас Сити Чийфс срещу Сан Франциско Фортинайнърс): 6 546 долара Финали на НБА 2026, мач 3 (Ню Йорк Никс срещу Сан Антонио Спърс): 6 308 долара

Най-ниската цена за двубоя за третото място между Франция и Англия е близо 900 долара. Цените на билетите спаднаха с около 300 долара, след като Англия загуби от Аржентина.

По повечето основни показатели Световното първенство е най-скъпият турнир в 96-годишната история на водещото събитие на ФИФА. Когато турнирът започна миналия месец, средната цена на билета беше 1622 долара според данни на „СийтПик“, като тази цифра нарасна до 4162 долара за полуфиналите. Въпреки това цените на някои билети на вторичния пазар се сринаха по време на турнира, включително за четвъртфиналния сблъсък, в който в крайна сметка се срещнаха Испания и Белгия. Двата отбора елиминираха САЩ и водената от Кристиано Роналдо Португалия, за да стигнат до мача, което доведе до спад на цените на билетите с близо 60%.

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