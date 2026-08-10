Рашфорд е получил нов номер при завръщането си в Манчестър Юнайтед

Нападателят на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд ще играе с нов номер на фланелката си след завръщането си от наем в Барселона, съобщава журналистът Фабрицио Романо. 28-годишният футболист ще носи номер 14. Преди той беше с номер 10, който беше даден на нападателя Матеус Куня след неговото напускане.
Рашфорд беше в отпуск от 19 юли след победата на Англия с 6:4 над Франция в мача за третото място на Мондиал 2026. Той се присъедини към Манчестър Юнайтед на тренировъчния им лагер в Ирландия вчера.
Нападателят не е играл официален мач за "червените дяволи" от декември 2024-та, когато отборът се изправи срещу Виктория Пилзен в Лига Европа. След като беше оставен извън състава от бившия старши треньор Рубен Аморим, той се присъедини към Астън Вила под наем през януари 2025-а. Рашфорд се завърна в Юнайтед миналото лято, но тренира отделно, преди да се съгласи на трансфер под наем в Барселона. Той е отбелязал 14 гола в 49 мача в Испания през сезон 2025/2026.
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