Рашфорд е получил нов номер при завръщането си в Манчестър Юнайтед

Нападателят на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд ще играе с нов номер на фланелката си след завръщането си от наем в Барселона, съобщава журналистът Фабрицио Романо. 28-годишният футболист ще носи номер 14. Преди той беше с номер 10, който беше даден на нападателя Матеус Куня след неговото напускане.

Рашфорд беше в отпуск от 19 юли след победата на Англия с 6:4 над Франция в мача за третото място на Мондиал 2026. Той се присъедини към Манчестър Юнайтед на тренировъчния им лагер в Ирландия вчера.

Нападателят не е играл официален мач за "червените дяволи" от декември 2024-та, когато отборът се изправи срещу Виктория Пилзен в Лига Европа. След като беше оставен извън състава от бившия старши треньор Рубен Аморим, той се присъедини към Астън Вила под наем през януари 2025-а. Рашфорд се завърна в Юнайтед миналото лято, но тренира отделно, преди да се съгласи на трансфер под наем в Барселона. Той е отбелязал 14 гола в 49 мача в Испания през сезон 2025/2026.

🚨 EXCLUSIVE: Manchester United decide to give Marcus Rashford new squad number as message to trust him and include as part of the team.



Understand Rashford will wear number 14 shirt and now travelling with the team 1️⃣4️⃣



Unless top European club bid arrives, he can stay. pic.twitter.com/r5tQAu5PiD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2026

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Снимки: Gettyimages