»
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
Легендарният капитан на националният отбор Борислав Михайлов почина тази сутрин в София. Големият вратар на България бе в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт и в крайна сметка не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал. Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

Михайлов е една от най-емблематичните фигури за българския национален отбор с цели 102 мача за представителния ни тим и най-успешния вратар в историята на родния футбол. С основен принос за големите успехи на поколението, което записа големия успех и бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994 година. Флагман на неговото представяне по американските терени е четвъртфиналът срещу Мексико, когато се превръща в герой с две спасени дузпи. Участник също така и на Мондиал 86 в Мексико, където записва четири мача.

В клубната си кариера е трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски и Футболист на годината за 1986-а. Със синята фланелка има осем сезона зад гърба си, а след това играе в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България, за да облече фланелката на Ботев за два сезона преди да се отправи към английския Рединг. В края на столетието се завръща отново на родна земя, за да играе един полусезон в Славия преди да завърши кариерата си в швейцарския Цюрих.

След края на състезателната си дейност започва тази му на футболен ръководител. От 2000-ата година е член на Изпълкома на Българския футболен съюз, а малко по-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 година е избран за президент на Централата и с известно временно прекъсване остава на поста до 2023 година.

Преди две години заедно с други две легенди на България Христо Стоичков и Красимир Балъков оглави "Фондация Национали 94"

Синът на легендарния вратар Николай Михайлов потвърди тъжната новина, като помоли за уважение и респект към цялото семейство в този толкова тежък момент за тях.

Екипът на Sportal.bg поднася искрени съболезнования на близките и семейството на Борислав Михайлов.

Още от БГ Футбол

Ето какви медали получиха националите

Септември (София) ще си партнира с академия от Пиринския край

"Вабанк": Има ли позитиви от участието на България на турнира в Индонезия

Марин Петков: Тези, които не са играли футбол, нека си говорят

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Марин Петков е №1 в Джакарта

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

Днес се определят последните участници на Световното

България U21 няма право на грешка срещу Азербайджан на "Колежа"

Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

