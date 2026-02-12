Борислав Михайлов празнува рожден ден

Легендарният вратар Борислав Михайлов навършва 63 години днес. По този повод от БФС и от Левски излязоха със специални поздравления за празника на бившия президент на футболната ни централа, който все още се възстановява след прекаран инсулт в края на ноември миналата година.

Ето какво написа официалният сайт на БФС:

Днес рожден ден има капитанът на Златното поколение на българския футбол и дългогодишен президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов. В този изключително труден за него и семейството му момент му пожелаваме от името на цялата родна футболна общност успешно възстановяване!

Легендарният вратар е роден на 12 февруари 1963 г. в София. Започва футболния си път в Левски – клуб, чиято емблема е баща му Бисер. С фланелката на „сините“ Михайлов играе в продължение на осем сезона, като записва 180 мача за първенство, преди да осъществи трансфери в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. За кратко се завръща в родното първенство с екипа на Ботев (Пловдив), след което играе за лондонския Рединг, Славия и швейцарския ФК Цюрих, преди да прекрати състезателната си кариера като трикратен шампион, трикратен носител на Купата на България и трикратен победител в турнира за Купата на Съветската армия.

За националния отбор Борислав Михайлов дебютира през 1983-а, а в следващите 15 години е неизменен лидер на представителния ни тим. Като капитан извежда „лъвовете“ до най-големия успех в историята на футбола ни – бронзови медали от световното първенство в САЩ през 1994-а. Участва също на мондиала в Мексико през 1986-а и европейския шампионат в Англия десет години по-късно, част от състава е и на СП във Франция през 1998-а. С националния екип Михайлов записва 102 мача (60 като капитан), които му отреждат място в престижния международен „Клуб 100“.

През 1986-а година е избран за Футболист на годината в България.

След края на състезателната си кариера Борислав Михайлов бързо се превръща във водеща фигура в администрацията на българския спорт, а впоследствие – и на европейския и световния футбол. Между 2000 и 2001 г. е заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта и член на Изпълнителния комитет на БФС. От 2001-а е вицепрезидент на футболната централа, а на 21 октомври 2005 г. е избран за президент на съюза – позиция, която заема в следващите 18 години.

През 2011-а Борислав Михайлов става първият българин, избран в управлението на УЕФА, като в продължение на осем години е част от Изпълнителния комитет на европейската централа, а междувременно е председател на Комисията за развитие и техническо подпомагане и на Комисията по футзал и заместник-председател на Съдийската комисия на УЕФА.

От Левски също излязоха със специално съобщение по повод празника му:

Един от най-успешните вратари в историята на „Левски“ Борислав Михайлов празнува днес своя 63-ти рожден ден.

Михайлов играе в „Левски“ от 1981 до 1989 година, записвайки 243 мача със синята фланелка. Трикратен шампион на България (1983/84, 1984/85 и 1987/88 година), трикратен носител на Купата на страната (1982, 1984 и 1986 година). Футболист № 1 на България през 1986 година.

След „Левски“ носи екипите на „Беленензес“ (Португалия) от 1989 до 1991 година, „Мюлуз“ (Франция) от 1992 до 1994 година, „Ботев“ (Пловдив) през 1994/95 година, „Рединг“ (Англия) от 1995 до 1997 година, „Славия“ през 1997/98 година и „Цюрих“ (Швейцария) през 1998/99 година.

Има 102 мача за националния отбор на България, от които 60 като капитан, което е рекорд в историята на представителния ни тим. Дебютира на 4 май 1983 година срещу Куба в София (3:2), а последния си мач с националния екип играе на 5 юни 1998 година срещу Алжир, отново в София (2:0).

През 1994 година изиграва 7 мача за четвъртото място на България на Световното първенство в САЩ. Играе и в четирите мача на Световното първенство през 1986 година в Мексико, където страната ни стига до осминафиналите. Михайлов пази и в трите мача на България на Европейското първенство през 1996 година в Англия.

От 2000 година е член на Изпълкома на Български футболен съюз и заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта. От 2001 година е първи вицепрезидент на БФС. Президент на БФС от 2005 до 2019 и от 2021 до 2023 година. През 2011 година е избран за член на Изпълнителното бюро на УЕФА.

„ПФК Левски“ поздравява Борислав Михайлов с празника и му пожелава да премине през здравословните проблеми, с които се бори в последните месеци. Цяла „синя“ България е зад теб, Боби!

Екипът на Sportal.bg честити рождения ден на Борислав Михайлов и му пожелава здраве и бързо възстановяване!