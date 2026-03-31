Мария към Боби: Ти беше моя мир, благодаря ти, че сподели живота си с мен

Съпругата на Борислав Михайлов Мария Петрова се сбогува със своя любим в социалните мрежи. Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика публикува кратко, но много съдържателно послание в Инстаграм, в което сподели какво е бил Боби за нея.

“Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек!



Благодаря, ти Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал.



Ти беше моя мир. Отиде си една вселена”, написа тя в Инстаграм.

Бившият капитан на националния отбор и герой от САЩ’94 Борислав Михайлов си отиде от този свят днес на 63-годишна възраст след прекаран тежък инсулт и 108 дни в кома. Той се почувства зле в края на ноември, два дни след като Мария Петрова отпразнува своя 50-и юбилей с бляскаво парти.