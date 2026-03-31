ММС за Боби Михайлов: Едва ли има българин, който да не помни героизма му в САЩ

От Министерството на младежта и спорта изказаха съболезнования към близките и семейството на легендарния български футболист Борислав Михайлов, който почина на 63-годишна възраст.

"Днес българският футбол загуби своя легендарен вратар Борислав Михайлов. Играчът, който имаше основен принос за невероятното четвърто място на Световното първенство в САЩ през лятото на 1994 г.

Едва ли има българин, който да не помни героичните му изяви по американските терени и дузпите с Мексико на 1/8-финала. Цифрите за него са също безспорни: 102 мача за националния отбор, от които 60 като капитан - рекорд в историята на представителния ни тим!

Неговата всеотдайност, професионализъм и неподражаемо присъствие на терена остават вдъхновение за поколения млади спортисти.Като президент на Българския футболен съюз той посвети години от живота си на развитието и управлението на българския футбол, оставяйки своя отпечатък върху институцията и нейния път през годините.

Поклон пред паметта му. Най-искрени съболезнования на близките, семейството и всички, които го носеха в сърцето си", се казва в официалното съобщение на спортното министерство.