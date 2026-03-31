Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  ММС за Боби Михайлов: Едва ли има българин, който да не помни героизма му в САЩ

  • 31 март 2026 | 15:26
  • 437
  • 0
От Министерството на младежта и спорта изказаха съболезнования към близките и семейството на легендарния български футболист Борислав Михайлов, който почина на 63-годишна възраст.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят
"Днес българският футбол загуби своя легендарен вратар Борислав Михайлов. Играчът, който имаше основен принос за невероятното четвърто място на Световното първенство в САЩ през лятото на 1994 г.

Едва ли има българин, който да не помни героичните му изяви по американските терени и дузпите с Мексико на 1/8-финала. Цифрите за него са също безспорни: 102 мача за националния отбор, от които 60 като капитан - рекорд в историята на представителния ни тим!

Неговата всеотдайност, професионализъм и неподражаемо присъствие на терена остават вдъхновение за поколения млади спортисти.Като президент на Българския футболен съюз той посвети години от живота си на развитието и управлението на българския футбол, оставяйки своя отпечатък върху институцията и нейния път през годините.

Поклон пред паметта му. Най-искрени съболезнования на близките, семейството и всички, които го носеха в сърцето си", се казва в официалното съобщение на спортното министерство.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ники Кънчев се сбогува с Боби Михайлов: Спаси ни много пъти, беше достоен съперник с Левски

Ники Кънчев се сбогува с Боби Михайлов: Спаси ни много пъти, беше достоен съперник с Левски

  • 31 март 2026 | 12:27
  • 2567
  • 1
Красимир Балъков: Загубихме човек, който остави следа

Красимир Балъков: Загубихме човек, който остави следа

  • 31 март 2026 | 12:21
  • 8422
  • 1
БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

  • 31 март 2026 | 12:15
  • 1416
  • 8
Ботев (Пд) за Михайлов: Ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година

Ботев (Пд) за Михайлов: Ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година

  • 31 март 2026 | 12:06
  • 2004
  • 0
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 29838
  • 46
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 122618
  • 206
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 122618
  • 206
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
  • 23848
  • 14
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 9031
  • 9
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 29838
  • 46
Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

  • 31 март 2026 | 16:10
  • 10845
  • 3
На живо: България U19 0:0 Испания U19, конрол върху играта от "Ла Роха"

На живо: България U19 0:0 Испания U19, конрол върху играта от "Ла Роха"

  • 31 март 2026 | 15:09
  • 2287
  • 2