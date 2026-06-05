Черно море ще търси креативни футболисти през лятото, Илиан Илиев-младши е все по-близо до завръщане

Отборът на Черно море ще попълни състава си с повече креативни играчи за настоящата кампания. През зимната пауза на изминалия сезон варненци бяха напуснати от Уеслен Жуниор, Жоао Педро и Фелипе Кардосо. След края на сезона корабът на "моряците" остана без Васил Панайотов, Асен Чандъров и Андреас Калкан. Така треньорският щаб ще се насочи към привличането на футболисти със сходни характеристики на напусналите и с повече креативност.

Илиан Илиев остава в Черно море

Твърде вероятно е варненци да привлекат Илиан Илиев-младши, който разтрогна с ЦСКА. По време на престоя си в Черно море преди време той бе използван като офанзивен полузащитник, но и като дясно крило с по-силен ляв крак.

Пламен Трендафилов

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