Монтана: Почивай в мир, Боби!

Монтана също почете паметта на Борислав Михайлов, който по-рано днес напусна този свят на 63 години. Бившият капитан на националния отбор и герой от САЩ '94 за съжаление не успя да се възстанови след прекаран тежък инсулт и 108 дни в кома.

"Ръководството на ПФК Монтана изразява своите най-искрени съболезнования към семейството и близките на Борислав Михайлов. Легендарният капитан на българския национален отбор и бивш президент на БФС напусна този свят на 63 години. Почивай в мир, Боби!", написаха от клуба.