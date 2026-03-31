Монтана: Почивай в мир, Боби!

  • 31 март 2026 | 15:09
Монтана също почете паметта на Борислав Михайлов, който по-рано днес напусна този свят на 63 години. Бившият капитан на националния отбор и герой от САЩ '94 за съжаление не успя да се възстанови след прекаран тежък инсулт и 108 дни в кома.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят
"Ръководството на ПФК Монтана изразява своите най-искрени съболезнования към семейството и близките на Борислав Михайлов. Легендарният капитан на българския национален отбор и бивш президент на БФС напусна този свят на 63 години. Почивай в мир, Боби!", написаха от клуба.

Още от БГ Футбол

Ники Кънчев се сбогува с Боби Михайлов: Спаси ни много пъти, беше достоен съперник с Левски

Красимир Балъков: Загубихме човек, който остави следа

БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

Ботев (Пд) за Михайлов: Ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

На живо: България U19 0:0 Испания U19, конрол върху играта от "Ла Роха"

