Николай Михайлов: Почивай в мир, татко! Ти ще продължиш да живееш във всеки един от нас

Синът на Борислав Михайлов - Ники, се прости с баща си с изключително емоционален пост в социалните мрежи.

"Татко, липсваш ми! Няма думи, които да опишат болката ми. Тази сутрин загубих не просто баща си – загубих своя герой, най-добрия си приятел и най-голямата си опора.​



Благодаря ти за всяка прегръдка, за всеки урок, за думите, когато имах нужда от тях, и за безкрайната любов, с която ни обсипваше. Нищо няма да е същото.​



Почивай в мир, татко! Обичам те безкрайно. Ти ще продължиш да живееш във всеки един от нас", написа той в социалните мрежи.

