  3. Николай Михайлов: Почивай в мир, татко! Ти ще продължиш да живееш във всеки един от нас

  • 31 март 2026 | 16:42
Синът на Борислав Михайлов - Ники, се прости с баща си с изключително емоционален пост в социалните мрежи.

"Татко, липсваш ми! Няма думи, които да опишат болката ми. Тази сутрин загубих не просто баща си – загубих своя герой, най-добрия си приятел и най-голямата си опора.​

Благодаря ти за всяка прегръдка, за всеки урок, за думите, когато имах нужда от тях, и за безкрайната любов, с която ни обсипваше. Нищо няма да е същото.​

Почивай в мир, татко! Обичам те безкрайно. Ти ще продължиш да живееш във всеки един от нас", написа той в социалните мрежи.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят
Ники Кънчев се сбогува с Боби Михайлов: Спаси ни много пъти, беше достоен съперник с Левски

Красимир Балъков: Загубихме човек, който остави следа

БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

Ботев (Пд) за Михайлов: Ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

България U19 отстъпи на Испания, но остави добри впечатления

