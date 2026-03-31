  3. Президентът Илияна Йотова: Борислав Михайлов бе достоен капитан

Президентът Илияна Йотова: Борислав Михайлов бе достоен капитан

  • 31 март 2026 | 16:18
Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Бившият капитан на националния отбор на България по футбол и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст, съобщиха по-рано днес от неговото семейство.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Борислав Михайлов бе достоен капитан, който не само изведе Пеневата чета до най-високите върхове на световния футбол, а прокара пътеки, които се превърнаха в олицетворение на футболна традиция, приемственост и наследство, заяви Илияна Йотова. 

Прощаваме се с Борислав Михайлов в събота от 13:30 часа
Прощаваме се с Борислав Михайлов в събота от 13:30 часа

"Прощаваме се с човек, посветил себе си на любимия спорт и на развитието на младите футболни таланти", посочи президентът в съболезнователното си писмо до семейството, близките и приятелите на големия вратар. Илияна Йотова открои ролята на Борислав Михайлов като една от най-забележителните личности в историята на българския спорт – емблематична фигура на футболен клуб Левски и националния отбор на България.

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

"Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели в световната футболна история. Днес постави на колене всички нас, остави ни безмълвни, но изпълнени с признание и гордост, че бяхме съвременници на невероятния успех на едно златно поколение", подчерта президентът Йотова. 

Още от БГ Футбол

Ники Кънчев се сбогува с Боби Михайлов: Спаси ни много пъти, беше достоен съперник с Левски

Ники Кънчев се сбогува с Боби Михайлов: Спаси ни много пъти, беше достоен съперник с Левски

  • 31 март 2026 | 12:27
  • 2570
  • 1
Красимир Балъков: Загубихме човек, който остави следа

Красимир Балъков: Загубихме човек, който остави следа

  • 31 март 2026 | 12:21
  • 8436
  • 1
БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

  • 31 март 2026 | 12:15
  • 1418
  • 8
Ботев (Пд) за Михайлов: Ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година

Ботев (Пд) за Михайлов: Ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година

  • 31 март 2026 | 12:06
  • 2006
  • 0
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 29864
  • 46
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 122778
  • 206
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 122778
  • 206
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
  • 23878
  • 14
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 9054
  • 9
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 29864
  • 46
Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

  • 31 март 2026 | 16:10
  • 10925
  • 3
На живо: България U19 0:0 Испания U19, конрол върху играта от "Ла Роха"

На живо: България U19 0:0 Испания U19, конрол върху играта от "Ла Роха"

  • 31 март 2026 | 15:09
  • 2315
  • 2