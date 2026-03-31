Президентът Илияна Йотова: Борислав Михайлов бе достоен капитан

Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Бившият капитан на националния отбор на България по футбол и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст, съобщиха по-рано днес от неговото семейство.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Борислав Михайлов бе достоен капитан, който не само изведе Пеневата чета до най-високите върхове на световния футбол, а прокара пътеки, които се превърнаха в олицетворение на футболна традиция, приемственост и наследство, заяви Илияна Йотова.

Прощаваме се с Борислав Михайлов в събота от 13:30 часа

"Прощаваме се с човек, посветил себе си на любимия спорт и на развитието на младите футболни таланти", посочи президентът в съболезнователното си писмо до семейството, близките и приятелите на големия вратар. Илияна Йотова открои ролята на Борислав Михайлов като една от най-забележителните личности в историята на българския спорт – емблематична фигура на футболен клуб Левски и националния отбор на България.

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

"Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели в световната футболна история. Днес постави на колене всички нас, остави ни безмълвни, но изпълнени с признание и гордост, че бяхме съвременници на невероятния успех на едно златно поколение", подчерта президентът Йотова.