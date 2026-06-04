Срещнете се с големия Краси Балъков

Всеки почитател на футбола ще има страхотната възможност да се срещне с легендарния Красимир Балъков и също така да си вземе автограф и снимка с героя от САЩ 94. По време на събитието по случай юбилея на бившия капитан на националния отбор Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO е предвиден официален Meet & Greed с Краси. На него всеки почитател на футбола може да получи персонално внимание от страна на Бала.

10 уникални фланелки на Бала по време на Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO

Срещата е запланувана от 17:00 до 18:30 часа на 13 юни във Vivacom Art Hall в София. Разговорът е част от тридневното събитие между 12 и 14 юни, което също така ще представи голяма експозиция от фланелки и множество артефакти от кариерата на Бала.

60 години Красимир Балъков - Магическия Плеймейкър | Powered by BETANO събира фенове и футболната общност в специално юбилейно събитие

Уникалната експозиция от автентични мачови фланелки и предмети от бляскавата кариера на Красимир Балъков е предоставена от Bulgarian Football Shirts. Събитието се организира съвместно от Sportal.bg и Digital ID"

Много артефакти от кариерата на Бала по време на Магическия Плеймейкър - 60 години Красимир Балъков | Powered by BETANO

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